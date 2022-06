Durante los meses de verano, mostramos mucha precaución por proteger nuestro rostro y nuestro cuerpo del sol. Sin embargo, el pelo se convierte en el gran olvidado. Es primordial usar protector solar para el cuero cabelludo y cubrir tu cabeza en la playa. Pero, sobre todo, darle el chute de energía que necesita después con una mascarilla súper nutritiva que recupere tu melena y le devuelva el brillo que ha perdido bajo los rayos solares. El calorcito y el verano es uno de los momentos más ansiados que más esperamos a lo largo del año. Sin embargo, es una estación que le pasa factura a nuestro cabello. El sol, la salitre, la arena, el cloro y la humedad son un cóctel explosiva que provoca que nuestra melena se vea sin brillo, seca, encrespada y dañada. ¡Y no queremos eso! Por eso, incorpora las mascarillas capilares a tu rutina beauty.

Usa protectores solares para el pelo SIEMPRE

La mejor solución para ello es añadir hidratación y protección. Si no queremos sacrificar nuestra melena a la vuelta a de las vacaciones y darle un corte radical a tu melena, lo mejor es protegerlo al igual que hacemos con nuestro rostro y nuestro cuerpo. Es muy importante aplicar protector solar capilar cada vez que nos vayamos a exponer al sol. Así evitarás la destrucción de proteínas del cabello, aumentar la retención del agua y mantener un cabello brillante. Elige productos de filtros UV con ingredientes naturales y suaves que no agredan el cuero cabello. Lo importante es que lo protejan. También es importante que uses sombreros o gorras para protegerlo todavía más. Pero, ¿y a a vuelta? Una rutina de lavado en la que incorpores las mascarillas nutritivas que hidraten tu pelo en profundidad.

Las mascarillas capilares son el paso fundamental para recuperar tu melena este verano

Durante el verano, el pelo se deshidrata rápidamente debido a que la película hidrolipídica que mantiene nutridos cada uno de tus cabellos se ve muy afectada por el caso. Sin esa capa de protección, ocurre la deshidratación. Por este motivo, es muy importante compensarlo a base de mascarillas que nutran en profundidad. Estas son nuestras ocho favoritas que no pueden faltar en tu neceser de baño.