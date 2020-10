El mundo de la belleza no para de innovar y es por ello por lo que, cada vez más, podemos encontrar cosméticos de lo más curioso. Estos son los más raros del momento.

Si eres de los que pensaba que ya todo está inventado, siento decirte que no estás en lo cierto. Cada día vemos en redes sociales como Instagram, Youtube o Tik Tok novedades y novedades de sorprendentes productos que nos resultan tan útiles como raros. Cosméticos que consiguen eliminar arrugas por arte de magia, utensilios recién llegados del futuro más lejano y aparatos de otra galaxia que prometen eliminar hasta la última gota de maquillaje de nuestra piel. Son muchos los productos de belleza que aparecen en nuestras vidas de la manera más inesperada y acaban por ser un básico de nuestra bolsa de aseo; productos que nos resultan cada día más alucinantes y que logran sorprendernos a la par que embellecernos en cuestión de minutos. Y es que la industria beauty apuesta siempre por la tecnología más puntera creando cachivaches de lo más alocado pero también de lo más interesante.

Son muchas las marcas que han apostado por la innovación no solo en cuanto a resultados y eficacia, sino que también en cuanto a formato y apariencia. Firmas españolas como Sesderma, Babaria o You are the Princess, con la que Dulceida colaboró en una colección de lo más llamativa; pero también compañías internacionales de gran prestigio como Milk Make Up o Dr. Scholl buscan constantemente revolucionar el mundo de la cosmética y no hay duda de que lo están consiguiendo.

Los productos de belleza más raros (pero también más útiles)

Pueden resultar conceptos completamente opuestos pero el mundo de la belleza es actualmente más friki de lo que parece. Esté comprobado: cuanto más divertidos, originales y raros sean los productos, más nos apetece probarlos. Y es que ahora, debido a las redes sociales y al boom de las influencers, que el producto funcione es importante, pero también es imprescindible que este llame la atención. En plena revolución digital, los consumidores de belleza ya no solo buscamos presumir de buenos resultados, también queremos presumir de productos llamativos y originales. Es precisamente por eso por lo que hemos seleccionado estos productos de cosmética que, además de ser de lo más efectivo, te enamorarán por sus originales formatos y curiosos usos.

Desde una crema elaborada a base de cannabis a una mascarilla que se quita gracias a un imán, pasando por un sérum crecepestañas, una toalla mágica desmaquillante o unos bombones de chocolate antiarrugas. El futuro de la industria beauty ya está aquí y ya es hora de que lo aprovechemos.