Las rebajas de invierno también son la oportunidad perfecta para hacernos con esenciales de maquillaje al mejor precio. Aunque no todas las marcas de cosméticos ofrecen rebajas, debemos aprovechar los grandes descuentos que sí nos dan algunas de ellas como Sephora, Nyx, Lancôme… para incluir productos básicos de calidad en nuestro neceser a precios mucho más asequibles que de costumbre. Nosotras te enseñamos siete aquí que nos parecen súper top… ¡Apunta!

Todas debemos tener un neceser con nuestros productos de belleza favoritos siempre preparados para llevarlos en el bolso en el día a día, en la maleta al irnos de vacaciones o a una escapada de fin de semana… y que así no se nos olvide nunca ninguno de los imprescindibles. Pero si no sabes los productos que tienes que incluir, crees que te falta alguno por añadir, o se te están acabando y quieres aprovechar los descuentos de invierno para reemplazarlos por otros de mayor calidad, tranquila, aquí te vamos a mostrar algunos que te van a encantar… ¡Y encima súper rebajados!

7 básicos rebajados que no pueden faltar en tu neceser

¿Quieres saber qué productos no pueden faltar en tu neceser? Hemos seleccionado siete básicos que necesitas incluir sí o sí para estar siempre perfecta cuando salgas de casa. Además de imprescindibles como una máscara de pestañas negra que te aporte volumen o un corrector de ojeras con efecto iluminador (que para todas son nuestros mejores aliados en el día a día), no te puedes olvidar de otros como el colorete en polvo para dar un toque de color saludable a tus mejillas o un brillo de labios en un tono no demasiado llamativo para conseguir unos labios jugosos y bonitos.

Tampoco pueden faltar unos polvos bronceadores que te den un tono más morenito al rostro y así no lucir demasiado pálida en invierno; un fijador que es un ‘must’ para que no se te caiga el maquilaje y te vendrá genial tanto en invierno como en verano; y, cómo no, una buena crema hidratante y reafirmante para mantener siempre un rostro reluciente y prevenir los signos de la edad.

Si quieres descubrir los siete productos que hemos escogido especialmente para ti (y con una rebaja que agradecerá mucho tu bolsillo), sigue bajando hasta nuestra galería y fíchalos todos… ¡Te encantarán!