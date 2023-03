Por fin hemos entrado en la primavera y ya estamos notando sus efectos: el buen tiempo, el solecito, los días se alargan más y más... Con esta nueva estación, llegan también nuevas tendencias que serán las que reinen los próximos meses, no solo en temas de moda, también en belleza. En este post en concreto te vamos a hablar sobre las tendencias de labios que llegan desde ya a nuestro día a día. Sabemos que en invierno han triunfado los pintalabios oscuros y con tendencia al mate, pero te adelantamos que a partir de ahora no vas a parar de ver tonos más claritos y con efecto gloss. ¿Quieres descubrir los más bonitos al mejor precio? Sigue leyendo.

Los gloss que triunfarán esta primavera

Durante estos últimos meses de otoño e invierno, las tendencias en labios se han caracterizado por los tonos granates, rojos, los nude más oscuritos, los marrones... y, sobre todo, por el efecto mate. Pero, a partir de este mes, decimos adiós a todo esto y hola al efecto brillo y a los colores más claritos. ¿Qué te parece?

Los tonos que más estamos empezando a ver son los rositas, los melocotón y aquellos nude más claritos... Y siempre, siempre con efecto 'glossy', es decir, con un efecto brillo súper jugoso. En primavera y verano, los brillos de labios son la mejor opción, ya que hidratan mucho tus labios y te aportarán un efecto 'glow' increíble, evitando, además, que se te apelmacen y cuarteen. En esta época del año, nuestros maquillajes son menos recargados, tendemos más al 'make up no make up look' y este tipo de labiales son perfectos para conseguirlo. Te avisamos que han llegado para quedarse y que los necesitarás si quieres estar a la última.

Si aún no te has hecho con un labial de este estilo, no te quedes atrás, tienes que ir fichando alguno para añadir a tu neceser desde ya. Estás de suerte, porque nosotras te vamos a facilitar la búsqueda, ya que hemos hecho una selección con los seis mejores brillos de labios en versión low cost para triunfar en primavera y verano. Todos cuestan menos de 5 euros... increíble, ¿verdad? Sigue bajando hasta nuestra galería y no te los pierdas todos... ¡Te van a encantar!