Como si fueras una auténtica profesional. Así puedes cuidar tu melena en tu propia casa siguiendo solo estos sencillos consejos

¿Tu cabello está dañado, triste y sin vida pero no puedes o no tienes tiempo para acudir a la peluquería? En ocasiones sometemos a la melena a situaciones límites. Desde secar constantemente con secador, rizar o alisar, hasta lavar con champú en seco para estar perfecta en minutos. Además, sumamos los estados de estrés e incertidumbre todavía más acentuados por la situación que actualmente vivimos. Todo esto puede provocar un aumento de la caída del cabello y mucha sequedad por el contraste del calor con el frío.

La experta capilar Roxana Almendros, CEO de Roxana Peluquería y Estética, nos comparte 5 tips de experta para cuidar el cabello en casa como una auténtica profesional.

1. A cada cabello, su tratamiento

Detecta cuál es tu tipo de pelo. De esta manera es más sencillo encontrar el ritual de belleza capilar ideal para que puedas presumir de una melena sana y radiante. Por ello tienes que buscar el champú, el acondicionador y la mascarilla que mejor se adapte a tu tipo de pelo, ya sea seco, graso, teñido, fino, quebradizo…

2. Protege tu pelo

Las planchas y los rizadores son necesarios para pulir los peinados pero también pueden dañar tu melena. Puntas abiertas, sequedad y rotura, la aplicación de altas temperaturas puede tener efectos secundarios duraderos si no se usan productos para ayudar a proteger el cabello del calor.

Utiliza cremas, geles o sprays como capa protectora en el pelo antes de comenzar a peinar. Este tipo de productos protectores de calor se pueden aplicar sobre cabello húmedo o seco.

3. No abuses de las herramientas de calor como secadores, planchas o rizadores

Limita la cantidad de veces que usas tus herramientas de peinado con calor. Alterna peinados que requieren de estas herramientas, como secadores o planchas, con otros que no las necesitan para dar descanso a tu melena.

4. Realiza tratamientos capilares en tu salón una vez a la semana

Los tratamientos de hidratación y nutrición profunda agregan humedad y fuerza al cabello después de tanto peinarlo y tratarlo con herramientas de calor.

5. Dale un respiro a tu cabello

Cuando no tengas ocasiones especiales, y sobre todo en los días no festivos, dale un descanso a tu melena. Evita peinarla, déjala respirar y llévala suelta. Si necesitas recoger tu pelo, utiliza gomas elásticas que no opriman ni rompan el cabello.

Déjate asesorar por tu profesional capilar para darle una nueva vida a la melena con un tratamiento de hidratación profunda que lo regenere y rejuvenezca, volverá a lucir sano y brillante.