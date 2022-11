El otoño es la temporada en la que el cabello nos preocupa más. Y es que es común que se produzca una mayor caída y que se encrespe más por la humedad y los días de lluvia. Si te pasa esto y no sabes qué hacer para evitarlo, atenta, porque te vamos a poder ahorrar un drama capilar con estos 5 sérums por menos de 20 euros que reparan y protegen tu cabello para que luzcas una melena bonita y sana durante todo el año.

El sérum es un producto que está diseñado específicamente para fortalecer el cabello. Además de cuidarlo con un buen champú y un acondicionador, el sérum es el complemento que no puede faltar en tu rutina de cuidado capilar si quieres mantener un pelo bonito. Hay diferentes tipos de sérum y deberás elegirlo en función de las características de tu pelo y de lo que quieres mejorar en él (Más brillo, más hidratación, protección contra el calor de secadores y planchas…), pero hay algunos muy completos que cumplen todo y protegen al máximo tu cabello.

Los 5 sérum más eficaces por menos de 20 euros

Por lo general, los sérums para el cabello se pueden usar de dos formas: con el cabello seco o húmedo. Si lo aplicas sobre el cabello húmedo el resultado que conseguirás será, sobre todo, un aporte de nutrición a tu pelo, reparándolo y consiguiendo una melena más hidratada. Si por el contrario lo aplicas con el cabello seco, el resultado que conseguirás será sobre todo de un mayor brillo.

Para aplicarlo, solo tienes que poner una cuantas gotas en la palma de tus manos, juntarlas para mezclar un poco el producto y aplicarlas poco a poco por tu cabello solo de medias a puntas (especialmente si tienes el cabello graso). Con unas gotitas basta, debes evitar echar mucho producto para que no se apelmace.

Si todavía no has incorporado a tu rutina de cuidado capilar un sérum, no tardes más en hacerlo. Este producto te va a ayudar a reparar tu cabello e hidratarlo en profundidad. Además, te dará un brillo espectacular y reparará las puntas abiertas para que tu cabello luzca sano y con vitalidad… ¿Para qué más? Sigue leyendo porque en nuestra galería te vamos a mostrar 5 sérum por menos de 20 euros que son súper efectivos.