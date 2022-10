Todas tenemos una lista de productos de belleza sin los que no podemos vivir. Si eres de las que compra varios productos iguales por si los retiran de mercado tienes que leer este artículo, porque ¿a quién no le encanta saber qué esconden nuestras celebrities favoritas en sus tocadores? Hoy, Marta López Álamo nos ha develado qué 5 productos beauty no pueden faltar en su rutina de belleza. Te contamos todos los detalles a continuación.

El primero de ellos es el autobronceador de Tannity. La influencer lo usa como crema hidratante dos veces por semana, antes de aplicárselo Marta se exfolia muy bien la piel y luego lo extiende por todo su cuerpo. Dice que deja un acabado muy natural y que consigue mantener su bronceado siempre con este producto.

Otro de los productos que no pueden faltar en el neceser de la novia de Kiko Matamoros es el bálsamo desmaquillante sólido de Clinique. La modelo dice que con solo una pizca le suele ser suficiente para desmaquillar los ojos y los labios y que dura años.

Marta López Álamo nos aconseja sus mejores productos beauty

La modelo ha admitido que tiene el pelo súper seco y que tiene que aplicarse aceite, mañana y noche para hidratarlo. Ella usa Moroccan oil y, además, para mejorar su salud capilar toma la biotina de Prozis.

Marta López Álamo suele tener la piel muy seca por su tratamiento médico para el acné, por eso su dermatólogo le recomendó usar lo que la modelo llama «la combinación perfecta». Si usas unas gotas de Self Tan de Clarins, un potente autobronceador facial, combinado con la crema regeneradora de La Roche Posay Cicaplast Accélérateur De Réparation obtendras un rostro bronceado y con una textura maravillosa. La crema regeneradora es ideal para usar después de tratamientos muy agresivos, peelings o, incluso, para tratar marcas de acné. Ficha en la galería todos los productos de Marta López Álamo, te sorprenderán.