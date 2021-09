Cuando pasamos la treintena sabemos que nuestra piel y nuestro pelo ya no son los que eran. Ha llegado ese temido momento que tanto has intentado retrasar y que tantos quebraderos de cabeza te ha dado a lo largo de estos últimos meses. Pero, ¿no has escuchado esto de que «los 40 son los nuevos 30»? Pues bien. A pesar de que nuestro estilo de vida y preocupaciones cambian, nuestros cuidados tanto faciales como corporales o capilares también deben cambiar para devolver la vitalidad al rostro, la tersura al cuerpo y el brillo al pelo. Por ello, necesitamos una rutina de belleza que se adapte a nuestras nuevas necesidades, mucho más exigentes que antaño. Aura Serras, directora de iS CLINICAL y RevitaLash Cosmetics nos revela los cinco mandamientos que te ayudarán a tener una rutina de belleza completa.

Mandamiento 1: antienvejecimiento

Si has sido constante con tu rutina de belleza durante los 20 y los 30, ya tienes una gran ventaja y no tendrás que ponerte las pilas a última hora. Aura Serras nos asegura que “la base de tu rutina de belleza debe estar basada principalmente en tratamientos antiedad y reafirmantes. Apuesta por el ácido hialuronico o por el retinol, ya que devuelven el colágeno a la piel». Y es que con el paso de los años, las arrugas, patas de gallo o líneas de expresión hacen su aparición estelar. Utiliza por los productos que le devuelvan el colágeno y la elastina a la piel.

Mandamiento 2: limpieza

La limpieza sigue siendo el paso imprescindible para tener una piel cuidada y perfecta tengas la edad que tengas. “Recurre a fórmulas limpiadoras súper cremosas especialmente indicadas para pieles secas, ya que, con la edad, la piel tenderá a estar más fina y apagada haciendo que esté menos hidratada. Cuanto más densa sea la crema limpiadora, mejor», nos cuenta la experta. Una crema densa limpiará y humectará tu rostro que, con el paso de los años, tendrá más predisposición a estar más seca que en años anteriores.

Mandamiento 3: maquillaje

Aunque a todas nos encanta maquillarnos, ahora hay que prestar especial atención a qué productos utilizamos y por los tonos que apostamos. “Di adiós a los maquillajes súper cubrientes, que marcan las arrugas de expresión, y apuesta por productos que te aporten luz y color al rostro de manera natural, a la vez que te protegen del sol y de los agentes externos como la contaminación», declara Aura Serras, directora de iS CLINICAL España. Menos es más.

Mandamiento 4: ojos y labios

Estas dos zonas requieren de unos cuidados específicos. “Presta atención a tus labios y a tus ojos y trátalos específicamente, ya que son los que más reflejan la edad.”- afirma Aura Serras, directora de iS CLINICAL España. Es importante que utilices cosméticos para la zona del contorno de ojos y para el «código de barras» (esas líneas que se marcan encima del labio superior».

Mandamiento 5: cabello

“El cabello también es otro de los puntos a los que tenemos que prestar especial atención una vez llegados a los 40, ya que éste se hace más fino y comienza a caerse más frecuentemente.”- explica Aura Serras. Por este motivo, existen tratamientos específicos que están destinados a retrasar la caída del cabello, además de devolverle la luminosidad y la fuerza a la fibra capilar. Apuesta por ellos.