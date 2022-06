Las vacaciones de verano son sinónimo de relajación y mucha despreocupación. También en el terreno beauty, aunque eso no quiere decir que no hagamos todo lo posible para estar perfectas como durante el resto del año. Decimos adiós a los maquillajes y optamos por la naturalidad, pero siempre buscando estar monas de la mañana a la noche. Además, en estos meses, ya te vayas a la playa o te quedes en la ciudad disfrutando de las piscinas, o incluso en tu pueblo de la infancia, el agua se convierte en el elemento imprescindible, otro motivo para olvidarnos del make up. Las extensiones de pestañas pueden convertirse en tu mejor aliado para lucir una mirada perfecta durante estos meses sin que la máscara de pestañas te haga parecer un panda o tener que recurrir a productos waterproof.

Aunque a la hora de ponértelas en esta época del año te pueden asaltar varias dudas ¿si me coloco extensiones de pestañas para las vacaciones es muy complicado cuidarlas? ¿es fácil mantenerlas perfectas?, ¿qué es lo que no debo hacer? Estamos aquí para responder a todas tus preguntas.

¿Cómo debo cuidar las extensiones de pestañas durante el verano?

Los expertos de la mirada de Wiñk nos dan los 5 consejos básicos para cuidar tus extensiones de pestañas durante el verano, así como lo que debes evitar para prolongar su duración.

1. Evita el agua durante al menos 24 horas tras aplicar las extensiones. Una vez pasado este periodo podrás disfrutar sin preocupaciones de baños en la piscina o en el mar y que tus pestañas luzcan intactas. Eso sí, es recomendable después enjuagar las pestañas con agua dulce para retirar restos de cloro o sal.

2. Limpia tus pestañas a diario con un limpiador sin aceite. Este tipo de productos tienden a obstruir las pestañas, y generar picazón y, por tanto, a frotarlas llevándonos a perder pelo de las extensiones. Es importante realizar una limpieza diaria, incluso cuando no nos maquillamos, para así evitar la grasa, el sudor y la suciedad.

3. Mantén lejos de los ojos los productos solares grasos. Los aceites bronceadores y los protectores solares afectan los enlaces de las extensiones de pestañas.

4. Hidrátalas a menudo. Ten a mano un suero acondicionador de pestañas y cejas para evitar que se sequen con el calor. Ten en cuenta que si hace demasiado calor para tu cabello natural, ocurrirá lo mismo con tus extensiones.

5. Ten mucho cuidado al retirar las extensiones tu sola. Usar la fuerza para retirar las extensiones puede causar la pérdida permanente de las pestañas o dejarlas más finas y cortas. La mejor forma de eliminar las extensiones de pestañas es empleando un suero acondicionador para pestañas y siempre bajo la supervisión de un profesional de la materia.