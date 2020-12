Como vamos a pasar esta Navidad en casa (o nos recogeremos más bien prontito), podemos aprovechar estas fiestas para probar con maquillajes novedosos y originales que de otra forma no nos atreveríamos a llevar.

De los creadores de la tragicomedia «¿Qué me pongo yo para celebrar esta Nochevieja en casa? y del thriller «¿Qué peinado me hago si no me va a ver casi nadie?» llega el exitoso drama «¿Tiene sentido que me maquille en estas fiestas de Navidad si solo me van a ver mis familiares?». La respuesta es sí. Este drama debe tener final feliz y eso, en esta ocasión, solo depende de nosotras. 2020 ha sido un año complicado, un año lleno de noticias no deseadas y, aunque quizás no tengamos ánimos para ello; es importante que saquemos las fuerzas de donde sea e intentemos hacer que estas fiestas sigan siendo igual de alegres que en años anteriores. Esta Navidad, al ser todo en tan petit comité, es la ocasión perfecta para atrevernos con maquillajes que, a lo largo del año, han estado en nuestra mente pero que no nos hemos atrevido a llevarlos.

Un buen delineado de lo más sensual, beauty looks fantasía llenos de brillos y purpurina o intensos labiales que se salen de la norma a la que nos hemos acostumbrado y que, ahora que pocas personas nos van a ver, es el momento de probar. Esta Navidad es el momento de sacar la make up artist que llevamos dentro y dejar a nuestros comensales con la boca abierta. Que oye, también se lo merecen.

Los cinco mejores maquillajes del año, perfectos para esta Navidad

Para ello, como para todo en esta vida, las referencias son muy importantes. Siempre que queremos probar algo nuevo, es importante que nos fijemos que otras que ya lo han hecho con anterioridad. Y es que estamos seguras de que hay al menos una celebrity que ya ha probado esos maquillajes de ensueño a los que queremos dar una oportunidad en estas fiestas. Es el momento de buscar inspiración en nuestras famosas favoritas, copiar sus looks más acertados y triunfar sin salir de casa. Nosotras, que de referencias entendemos un poco, hemos seleccionado cinco maquillajes 10 con los que estamos seguras de que seréis las reinas de las nieves este invierno.

Desde delineados intensos y muy potentes como el de la gran Kim Kardashian a maquillajes rompedores como los de Alba Flores; pasando por looks más clásicos y elegantes como los que suele llevar la actriz Ester Expósito o de estilo sobrio pero siempre acertado como los de Tamara Falcó. No tenemos dudas de que en este listado encuentras el maquillaje perfecto para ti. ¡Anímate y dale algo de color a este año tan gris!