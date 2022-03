La llegada de la primavera, el cambio de hora y el contexto que estamos viviendo, hacen que nuestro cuerpo y mente se vean afectados haciendo que, en ciertas ocasiones, nos sintamos bajos de energía. A eso hay que sumarle los días grises y las bajas temperaturas que marcan los termómetros estos últimos días, con el temporal Celia azotando gran parte del país. Sin embargo, que esos ánimos no decaigan. Si no te encuentras con energía suficiente para superar estos momentos, puedes encontrar un pequeño apoyo en la cosmética. Y es que existen algunos productos cosméticos con ingredientes, como la camelia, la vitamina C o el CBD, que te ayude a aportar energía.

Los cambios en el día a día afectan notablemente a nuestra piel

Hay que tener en cuenta que muy pronto llega la primavera y junto a ella, el cambio horario. En muchas ocasiones, el cuerpo se desajusta y necesita un chite de energía durante los primeros días para recomponerse y recuperarse. Así mismo no lo explican los expertos. “Durante la noche, momento en el que se disfruta del sueño, el cuerpo segrega una hormona que facilita este proceso, la melatonina, presente en unos niveles más altos en la oscuridad. Con el cambio de horario de la primavera, se producen ciertos desajustes en los ritmos circadianos, pudiendo afectar al sueño y siendo necesarios varios días para ajustarse al nuevo horario”, explica Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

Todo ello afecta de manera directa a nuestra piel, provocando que luzca opaca, con falta de luminosidad y con aspecto cansado. “Recurrir a productos ricos en activos iluminadores, como el extracto de nopal o la niacinamida, lograrán que nuestra piel se vea y se sienta con un aspecto sano, luminoso y juvenil”, comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Los cosméticos imprescindibles para recargar las pilas y estar siempre perfecta

Una circunstancia en la que los beneficios de la aromaterapia pueden ayudar a reequilibrar nuestro organismo. “A nivel emocional los aromas de los aceites esenciales tienen un efecto dinámico. El sentido del olfato es el más primitivo de nuestros sentidos y está vinculado a las partes más profundas del cerebro que gobiernan los instintos básicos, los recuerdos y las emociones. Incorporar productos en nuestra rutina de belleza que nos hagan sentir activos desde el interior, con aromas vibrantes como el pimentón o el pomelo, lograrán que nuestro organismo se impulse y nuestra mente se active» explica Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates. Aquí va una lista con varios productos imprescindibles para cargar de energía la piel y lograr disfrutar de un sueño reparador.