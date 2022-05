Nunca llegar a los 50 años había estado abierto a tantas posibilidades como ahora. Una vez superada la barrera psicológica, solo toca disfrutar de una gran etapa en la vida de cualquier mujer. Te proponemos cinco cortes de pelo diferentes para brillar y, lo que es mejor, rejuvenecer como nunca. Nos inspiramos en rostros conocidos de nuestro país, entre ellos, grandes profesionales como Maribel Verdú y Susanna Griso. ¡Toma nota porque son infalibles!

El bob siempre es una apuesta segura. Un corte de pelo que llega a la altura de la mandíbula y que es muy cómodo para el día a día, además de resultar juvenil. Nos gusta el que te proponemos a continuación de la mano de Najwa Nimri. La actriz lo lleva con unas ligeras ondas que dan volumen a su cabello y en un tono rubio que realza su belleza. Otro de los peinados que resulta ideal es el de Susanna Griso. La periodista luce su melena capeada a una medida perfecta que sobrepasa los hombros. Un corte tremendamente inspirador, también divertido, que deja el flequillo a un lado de su rostro. A destacar su color rubio muy natural con efecto balayage y tonos más claros en las puntas.

Cortes de pelo con flequillo

Maribel Verdú es otra de las mujeres que se resiste a envejecer. La actriz tiene una belleza tan característica que es imposible no incluirla en esta lista. Su melena es infalible, pero lo mejor es su flequillo que sienta muy bien a rostros ovalados como el de la intérprete. Aunque si de flequillos hablamos no podíamos obviar el que luce ahora Aitana Sánchez Gijón. Si durante un tiempo la melena larga fue una de sus señas de identidad, desde que optó por esta nueva imagen, está más guapa que nunca. La actriz lleva el pelo corto, la nuca despejada y el flequillo bien largo, apartado hacia a un lado de su cara. Un estilo ‘garçon’, no tan corto como el habitual, que sigue siendo tendencia.

Echamos el cierre a esta lista con nuestra actriz internacional por excelencia, Penélope Cruz. A pesar de que aún no ha llegado a los 50, la mujer de Javier Bardem siempre infunde elegancia y pura feminidad. Nos quedamos con su corte con raya en medio y despuntado en los mechones delanteros.