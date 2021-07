El verano también es un momento ideal para dar un cambio a tu look. Te descubrimos los cinco colores para tu pelo que más se llevan. ¡Elige el que mejor se adapte a ti!

Después de un año en el que situación sanitaria nos quitó todas las alegrías, este verano de 2021 estamos disfrutándolo más si cabe. Y también nos estamos animando con los cambios de look que habíamos dejado olvidados. El verano también es un momento estupendo para experimentar y atrevernos con un cambio. No estamos hablando solo del corte, también de coloración. ¿Cuáles son los colores que triunfan esta temporada? Aquí te los vamos a descubrir.

Las consecuencias de la pandemia nos llevaron a apostar por cambios de looks discretos, que pudiéramos mantener en casa sin tener que hacer un curso intensivo de peluquería. Incluso muchas experimentaron con tintes por primera vez (todavía recordamos a muchas celebrities que nos enseñaron a través de las redes sociales sus tintes caseros, con el rosa como gran protagonista). Este verano la realidad es diferente y las coloraciones capilares más demandadas para este verano se adaptan a todos los estilos y gustos. ¿Cuál será la tuya?

Para las que no desean atarse a un color durante meses y simplemente lo que quieren es experimentar con un cambio de look, la coloración demi-permanente será su mejor aliada. «Esta novedosa tecnología de coloración permite obtener colores vibrantes, con un brillo excepcional y un agradable efecto anti-frizz gracias a su pH Ácido durante todo el proceso de aplicación, explica Vanessa Carranza, Directora Técnico Rica España.

Los colores de pelo que este verano están de moda

1. Copper: Uno de los tonos que dominan la temporada estival es el copper o cobrizo. Este color se ajusta a diferentes tonos de piel aportándole un look mucho más fresco y vibrante para el verano. Confía en tu estilista capilar para dar con la intensidad del rojo que debes aplicar. Escoge un cobre de base rosa, roja o anaranjada según tu tono de piel y color de ojos.

2. Creamy Blonde. Este verano las melenas rubias serán cremosas con coloraciones capilares más suaves, incluso los cabellos platinos lucirán más cálidos y dorados.

3. Rosa pastel. Para las rubias que deseen cambiar su look durante el verano, la opción ganadora es el rosa pastel. Se trata de una coloración de bajo mantenimiento ya que el efecto cuando se va desvaneciendo con cada lavado queda muy natural. Para mantener y refrescar el color, bastará con un simple toque de brillo.

4. The Money Piece. Este estilo es perfecto para enmarcar la forma del rostro. Se trata de dos mechas, una a cada lado del rostro, que lo enmarcan y que empiezan desde la raíz y continúan hasta las puntas. Esta tendencia realza el brillo de los ojos y la piel, además de ser perfecta para aquellas que no quieren teñir todo el cabello pero sí divertirse con un cambio de look fresco, moderno y actual.

5. Honey Caramel. La tendencia perfecta para morenas que desean dar ligereza a sus tonalidades marrones. Esta coloración caramelo crea una apariencia bañada por el sol utilizando tonos más claros alrededor del rostro, iluminando la apariencia y enmarcando el óvalo facial.