¿Vuelves de las vacaciones y tienes una entrevista de trabajo? La apariencia también importa y un correcto maquillaje es una de las claves para un look perfecto

¿Entrevista de trabajo a la vista para empezar el nuevo curso? ¿No sabes cómo maquillarte? Tranquila. Todos sabemos que, además de las cualidades profesionales, la primera impresión también es muy importante, y a veces puede resultar hasta decisiva. Y en esto, además de la ropa que elijas, el maquillaje también es fundamental.

Por eso, y para ayudarte un poquito a que vayas todavía más segura a esa entrevista tan importante, la maquilladora Cristina Lobato nos comparte sus consejos de experta que puedes tener en cuenta a la hora de maquillarte. Cuando escojas tu look, recuerda que tanto el maquillaje como la ropa hablan y dan pistas al entrevista@r de tu personalidad, por eso has de preguntarte cuánto quieres que conozcan de ti.

1. Lo primero, cuida tu piel

Estos primeros pasos deben formar parte de la rutina diaria a la hora de cuidar tu piel, tengas una entrevista de trabajo o no.

Comienza limpiando y tonificando el rostro. A continuación aplica una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel. Cuanto más consigas equilibrar tu piel con estos pasos previos, menos cantidad de maquillaje tendrás que utilizar después.

Una persona que luce una piel con un aspecto muy saludable proyecta dos cosas: que tiene hábitos de vida saludables y que es constante y disciplinada, al menos con los cuidados de la piel.

2. Imperfecciones bajo control

Presta especial atención a la zona de la ojera, trata de disimularla al máximo. Si tienes una ojera demasiado oscura utiliza correctores de color naranja como el asalmonado, pero si no es muy visible con un tono beige será suficiente.

Una vez corregidas las imperfecciones aplica una base de maquillaje de cobertura ligera para unificar el tono de piel. Descarta las BBCreams a no ser que tengas una súper piel que no necesite ninguna base de maquillaje. Estas no tienen suficiente cobertura, por lo que si te pones nerviosa y se activa la sudoración, se irá al traste todo el maquillaje.

Cristina Lobato insiste en que lo primordial es lucir una piel fresca. Por eso, opta por tonos rosas o melocotón para maquillar el pómulo, utiliza los tonos más neutros de esta gama de colores. Para que el colorete te aporte luminosidad puedes escoger tonos ligeramente irisados.

3. Ojos naturales, acierto seguro

Lo principal es conseguir un resultado natural. Emplea una sombra de ojos de color rosa, beige, marrón o gris claro y un tono totalmente nude en el párpado móvil. Después, delinea el ojo con un lápiz o eyeliner de color marrón o negro, lo que más te guste. En caso de utilizar eyeliner líquido es aconsejable aplicar sobre la misma línea una sombra del mismo tono con un pincel fino, de esa forma crearás un efecto más natural.

Un paso imprescindible para hacer que tus ojos luzcan más expresivos y atractivos es rizar y maquillar las pestañas. Opta por máscaras de pestañas que aporten definición en vez de volumen.

4. Labios con personalidad

A la hora de escoger el color de la barra de labios entran en juego tus propios gustos y tu personalidad. Escoge siempre un tono con el que te sientas segura de ti misma.

Si habitualmente luces labios rojos no tienes porqué renunciar a ellos, pero ten en cuenta que dentro de esa gama algunos tonos son más discretos que otros. No queremos que toda la atención se centre en tus labios, el color tiene que estar integrado y en equilibrio con todo el look.