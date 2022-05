Con la llegada del verano nuestras uñas piden colorido, diversión y, por qué no, un nail art espectacular. essie, la firma experta en salones de manicura desde 1981, cuenta como Global Lead Educator con la manicurista de las celebrities, Rita Remark. Y, ella, nos da las claves de qué tendencias vamos a ver este verano en materia de manicuras.

Aquí te descubrimos las cuatro manicuras que debes tener en cuenta para este verano y el paso a paso de cada una de ellas para que tú misma la puedas hacer en casa.

DOPAMINE WAVES

Rita Remark se inspira en las olas de calor para crear este nail art. Utiliza colores llamativos que inspiran alegría y calidez. ¡Perfectos para los meses más calurosos!

Te enseñamos cómo hacerlo:

Dibuja líneas onduladas en un tercio de la uña con break it sundown. No tengas miedo a experimentar con los dibujos, ¡no tiene por qué quedar todas las uñas iguales!

Bajo las líneas anteriores, sigue el mismo proceso con isle see you later. Recuerda que si cada uña queda ligeramente diferente, ¡mejor!

Finaliza el proceso con revenge’s a beach y set the tiki bar high en la punta de la uña. Para un acabado profesional, añade el top coat good to go y ¡listo! Una explosión de color en tus manos.

AFTER SUN FUN

Pasión por el color en un diseño minimalista. Rita Remark crea este nail art inspirado en el atardecer para que tu manicura acompañe tus noches de verano más largas.

Así se hace:

Dibuja una línea curva desde un tercio de la uña hasta la punta, simulando un sol.

Dibuja dos líneas rectas: la primera debajo del color anterior y la segunda más cerca del centro de tu uña. Repite el proceso anterior con set the tiki bar high y revenge’s a beach hasta la punta de tu uña.

SWIRLING INTO SUMMER

Los remolinos han dominado las tendencias de nail art durante el último año, como asegura la manicurista de essie. Este diseño juega con los colores para inclinarse hacia un acabado más psicodélico.

Sigue estos pasos:

Aplica dos capas del esmalte a todas las uñas. Con un pincel fino dibuja líneas que sigan el patrón de una «s» en todas las uñas. Cuanto más dispar, ¡mejor!

Para finalizar, aumenta el grosor de las líneas y añade una capa del top coat para potenciar el brillo impecable.

CHECKMATE

Este nail art combina dos tendencias: manicura francesa de colores y estampados a cuadros. Este verano, Rita Remark te anima a apostar por la versatilidad y la originalidad en tu manicura. Además, ¡es mucho más sencillo de lo que parece!

El paso a paso:

El primer paso es añadir bikini so teeny a modo de manicura francesa en el pulgar, el índice y el meñique. A continuación, con el mismo esmalte, pinta la mitad de la uña de tu dedo corazón y la uña completa de tu dedo anular. Utiliza un pincel fino para dibujar el patrón de cuadros sobre bikini so teeny, tanto en el dedo corazón como en el anular.

Con el mismo pincel y color, rellena los cuadros para conseguir el estampado «ajedrez» que buscamos. ¡Es muy sencillo!