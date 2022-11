Si eres de las que está decidiendo qué nuevos productos incorporar en su rutina de noche, has de echarle un vistazo a este artículo. Hace tiempo que los cuidados de belleza van mucho más allá que usar una buena crema hidratante y un sérum por la mañana. Con el boom de los cosméticos pisándonos los talones, cada día es más complicado elegir entre tantos productos que nos prometen una piel joven, suave y luminosa en semanas, la lista de novedades es inenarrable. Por eso, hoy, hemos tomado nota de la rutina de noche de Violeta Mangriñán para despertarnos siempre con buena cara y una piel hidratada y cuidada.

A la novia de Fabio Colloricchio le encanta probar nuevos cosméticos. La influencer es muy estricta con todas sus rutinas, tanto en la alimentación y el deporte como en su skin routine, no se le escapa ni un día. Es la actitud para conseguir mejores resultados en poco tiempo, la constancia es indispensable. Ella utiliza 3 productos en su rutina de noche: un sérum antiedad, un contorno de ojos y una crema hidratante, todos de Estée Lauder.

Ficha los 3 productos infalibles de la rutina de noche de Violeta Mangriñán

Empecemos por el sérum, un imprescindible de todas las rutinas faciales de noche. Violeta utiliza el Advanced Night Repair Serum de Estée Lauder con un precio de 23,45 euros. Este producto de alta gama ayuda a combatir los primeros signos del envejecimiento mientras dormimos. Por un lado, ayuda a nuestra piel a crear y renovar el colágeno de nuestros tejidos y a aumentar el nivel de elastina para un rostro firme. Es ideal para prevenir que el rostro de descuelgue y para crear efecto lifting en pocas semanas. Tiene un alto contenido en ácido hialurónico que mantiene nuestra piel hidratada hasta 3 días.

Recuerda cuidar la piel del cuello y el escote todas las noches

Una rutina no es una buena rutina si no incluye un buen contorno de ojos. Es una zona sensible y es una de las áreas del rostro en las que más se nota el paso del tiempo. Por eso, Violeta Mangriñán utiliza la crema Advanced Night Repair Eye Supercharged de Estée Lauder en su contorno de ojos. Esta crema tiene un precio de 43,80 euros, no olvidemos que es una firma de lujo, pero que da resultados increíbles. Esta crema con antioxidantes lucha contra el envejecimiento oxidativo de la piel y neutraliza los odiosos radicales libres. Además, ayuda a rellenar líneas dinámicas y estáticas, regenera gracias a su fórmula con vitamina E y mejora el aspecto de las ojeras y las bolsas.

La joven también utiliza un concentrado reparador nocturno, concretamente el Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate de la misma firma. Lo importante de este concentrado en ácido hialurónico es que ilumina tu piel siempre que la veas apagada y poco jugosa. Es ideal para darle un extra de brillo y es muy bueno para mantener limpio el poro y menos visible. Este tratamiento tiene un precio de 57,48 euros en la web.

El último consejo que nos da Violeta es que también cuidemos el cuello y el escote con una crema específica o, como ella, una que también puedas usar en el rostro. Ella utiliza la Resilience Multi-Effect de Estée Lauder con un precio de 122 euros. Incluye alguno de estos productos en tu rutina de noche y notarás la diferencia en pocos días.