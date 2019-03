2 “Doy cursos gratuitos de defensa personal a víctimas de violencia de género”, nos contó

Su afición por las artes marciales viene de lejos: “En mi casa, mi hermano y mi padre hacían artes marciales. A mí me apuntaron en gimnasia rítmica y me pegaba con ellos en casa (risas). No veía lo de los mallot. Yo quería ser como Van Damme. Con 17 años, mi padre me dejó practicarlo para ver si dejaba de dar guerra y me enamoré. Es algo que llevas dentro”.

La asturiana se atreve con todo y no descarta, si la ocasión se presenta, trabajar como actriz. “Yo no digo que no a nada. Estuve trabajando en la serie ‘La peste’ de especialista y me lo pasé pipa. Si la película es de dar galletas, mejor (risas)”.