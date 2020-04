Toñi Moreno ha interrumpido su confinamiento para retomar su trabajo en televisión. La periodista y presentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha salido de su casa, donde guarda cuarentena con su hija Lola, para sentarse en la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’.

Su llegada a los platós de Telecinco se producía a primera hora de la tarde. Una ocasión que aprovechó para entrar en el set de ‘Sálvame’ para saludar a su compañero Jorge Javier Vázquez. Allí se vio las caras con Kiko Jiménez. Poco antes de que la periodista entrara en escena, el ex de Gloria Camila le hacía la pelota al presentador y dejaba caer que estaría encantado de trabajar como colaborador en su espacio. «Me cae muy bien Toñi Moreno, me encanta trabajar con ella, pero contigo me lo paso fenomenal», decía.

El tenso encuentro entre Toñi Moreno y Kiko

La dirección de ‘Sálvame’ había dado la opción a los espectadores de elegir qué colaborador les gustaba más: si a Rafa Mora o si, por el contrario, preferían quedarse con Kiko. El duelo entre ambos colaboradores despertó los miedos e inquietudes del valenciano, quien no pudo reprimir las lágrimas en directo. El enfrentamiento también dejó en evidencia la ambición del andaluz, quien no ha ocultado que le encantaría ocupar una silla en uno de los programas de mayor éxito de Telecinco.

Al llegar a ‘Sálvame’, Toñi saludaba a Kiko, colaborador de ‘MyHyV’, con especial retintín. «Hola Kiko. ¿Te acuerdas del día que te dije: te veo muy guerrero? Te estoy viendo de colaborador de ‘Sálvame’ y me dijiste: No, que estoy muy a gusto aquí contigo«. El de Jaén le respondía dorándole la píldora: «Yo aquí contigo hasta la muerte».

La primera pullita de Toñi: «A lo mejor no tengo el caché de Jorge Javier para pagarle»

La presentadora aclaraba: «He venido esta noche para estar con Carlos Sobera«. Antes de despedirse, Jorge Javier Vázquez le recordaba: «Kiko prefiere estar conmigo y estar en un programa decano de la televisión. Quiere estar aquí».

El novio de Sofía Suescun reconocía que no se esperaba su cara a cara con Toñi. «Me he puesto hasta nervioso. Voy a sacar el arte del peloteo: Eras el puesto número 2 para mí», le ha dicho. Entonces, la presentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa le ha soltado a Jorge Javier: «A lo mejor no tengo el caché que tienes tú para pagarle». El de Badalona le respondía con sorna: «Esta gente mala es carísima».

El segundo zasca: «Estoy buscando un nuevo asesor»

El segundo ‘round’ en el que Toñi Moreno golpearía con fuerza a Kiko se produjo por la noche. En la gala de ‘SB’ pudo hablar con José Ortega Cano, quien iba a hablar con Ana María Aldón. «Qué alegría, Toñi», le decía el maestro al verla. «Tengo dos cosas importantes que decirle», explicaba la presentadora. «Estoy muy contenta de hablar contigo por dos razones. El primero, decirte que Ana María está haciendo un pedazo de concurso».

Su segundo mensaje era el siguiente: «Estoy buscando un nuevo asesor porque creo Kiko Jiménez se va a ‘Sálvame’ como colaborador. Creo que se va a equivocar. ¿Te quieres venir como asesor? Estaría encantada de tenerte. ¡Vente a ‘MyHyV'». El torero le respondía, entre risas: «Eso habrá que preguntárselo a mi mujer. La encuentro un poquito con necesidad del exterior. A ver cómo sale el toro», contestaba el ex de Rocío Jurado.

La imparable carrera de Kiko en televisión

Tras la emisión del pasado martes 21 de abril de ‘Sálvame’ ha quedado claro que Kiko desea seguir ascendiendo escalones en su imparable carrera televisiva. En las últimas semanas, aprovechando que muchos colaboradores de la cadena guardan cuarentena en sus casas, el joven ha aprovechado con gran habilidad el hueco que han dejado muchos de ellos para aumentar su visibilidad en Telecinco. Y ha ido rotando de plató en plató a sus anchas, siempre con una polémica bajo el brazo.

Le gusta estar frente a las cámaras y no oculta que su pasión son los medios de comunicación. Aunque los espectadores del programa finalmente se decantaron por Rafa Mora, ha quedado abierta la posibilidad de que veamos a Kiko como colaborador del espacio en un futuro no muy lejano. ¿Lo veremos pronto ocupando un sillón en ‘Sálvame’?