Las cámaras recogieron los audios de su charla sin que Marta se diera cuenta. En esos audios se puede escuchar cómo dice: «Olga tiene que estar hecha polvo, vete a verla». O: «Si es que yo la he llamado un montón de veces, tres veces, para contárselo a ella, para que lo supiera, es muy fuerte… Si David se ha cansado de Olga y quiere tener otra relación, me parece…». Incluso formula una pregunta a su interlocutora. «Otra cosa que se está diciendo, ¿verdad que ellos no hacen intercambios… ni cosas de esas?», destaca.