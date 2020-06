Yiya, exconcursante de ‘Supervivientes 2020’, está dispuesta a arrebatar la silla a uno de los colaboradores de ‘Sálvame’ con tal de empezar a trabajar en el programa de Telecinco. La que fuera mayor enemiga que Rocío Flores en las costas de Honduras está dispuesta a triunfar en televisión. Lo ha dejado muy claro en su visita al espacio de Mediaset.

«Rocío es insulsa y anodina»

Que es una mujer guerrera es algo que ha demostrado, y sobradamente, en los Cayos Cochinos. Allí, millones de espectadores la hemos visto enfrentarse con dureza a una de las favoritas: la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Durante las intensas semanas que luchó por su supervivencia junto a otros rostros conocidos, la joven hizo todo lo posible por captar la atención de las cámaras. Desde insultar a la nieta de la más grande a armar sonadas broncas con algunos compañeros. Así, ha conseguido lo que se proponía: ganar protagonismo. Tras su salida del concurso, ha regresado a España convertida en un personaje famoso.

En ‘Sálvame’, la exconcursante ha hablado de su comentadísima -y criticada- batalla campal contra Rocío, a la que califica de «insulsa y anodina». «No he sido conocedora de que esta niña haya tenido ningún problema por su físico. Es cierto que en la prevoncivienca hubo colisión. Intentaba prescindir de su presencia todo lo posible», explicaba. Al escucharla, Mila Ximénez salía en defensa de la hija del malagueño: «Tú, nada más ver a Rocío Flores, has visto los problemas que tenía y que ella estaba en inferioridad de condiciones», le recordaba.

Por su parte, Kiko Hernández la animaba a quitarse la peluca: «Eres muy guapa, Yiya, pero no me gusta la peluca esa. Quítatela». Y Chelo García Cortés admitía que no le importaría tenerla como compañera. La periodista ha reconocido que le gustaría que Yiya se incorporara al equipo porque hay algo de ella que le ha gustado: le ha plantado cara a Rocío Flores. Su comentario ha despertado enseguida la ira en plató.

«Creo ser inteligente»

En su visita a ‘Sálvame’, Yiya ha alardeado sin pudor de sus cualidades para ser colaboradora. «Creo ser inteligente. La falsa modestia no la practico», ha señalado, encantada ante la posibilidad de formar algún día parte de la plantilla. Asimismo, se ve a sí misma con grandes dotes para la improvisación, una cualidad importante en este programa «que no tiene escaleta». Carlota Corredera matizaba sus palabras y le ha aclarado: «En este programa hay escaleta y hay guión, lo cual no significa que en este programa no se improvise mucho».

Además, ha destacado que cuenta con formación universitaria que la capacita para desempeñar las funciones de tertuliana. «Soy periodista, y ‘periolista’ también», ha revelado. «He de decir que no tengo el título como tal, no como José Antonio… No tengo el B-1 porque el ‘English’ no lo manejo, así que lo hemos dejado ahí», decía. Corredera intentaba comprender el significado de sus enrevesados argumentos: «O sea, has estudiado Periodismo, pero no has acabado». Ella respondía: «Tengo todo el Periodismo, menos el B-1. Tengo la carrera hecha, que ya es anexo». La presentadora bromeaba: «¡Yo pensaba que el B-1 era el carnet de conducir!».

Cuando le han preguntado dónde preferiría sentarse en caso de ser fichada por la dirección, no ha dudado: «Yo me quiero sentar donde está Kiko Matamoros, pero los dos juntitos». Y es que se ha declarado abiertamente fan del padre de Diego Matamoros. También le gusta Mila. Pero ninguno de los dos son sus referentes porque ella tiene “el ego tan grande” que es su propio referente… Incluso lanzaba que también se siente preparada para tomar las riendas del programa: «Yo podría presentar, además«.

Las redes sociales arden al ver a Yiya en ‘Sálvame’

La reacción de los internautas y usuarios de las redes sociales ante la visita de Yiya a ‘Sálvame’ no se ha hecho esperar. En cuestión de minutos, miles de personas manifestaban sus opiniones ante la posibilidad de que Yiya sea el próximo fichaje del programa. ¿En serio Yiya de colaboradora? Esto ya es rizar el rizo. Me doy de baja, se lamentaba un espectador en Twitter. «Se cree que ha cogido a Dios por los huevos, Sálvame sigue puntuando para no verlo ahora. Os vais a quedar solos porque Yiya confunde sinceridad con poca vergüenza y poca empatía pasando x hacerse la graciosa dando clases de ser clara», señalaba otro seguidor del programa. «Me gusta la Yiya guerrera, no la Yiya que hace la pelota a Milagros e incluso a la Chelo que no sirve de nada salvo a repetir lo que dicen los demás», detallaba un admirador.