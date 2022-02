La polémica continúa rodeada a ‘Masterchef Celebrity’. Hace unas semanas, Almudena Cid hablaba abiertamente de su paso por el talent de cocina de La 1 de TVE y reconocía que había sido una de las peores experiencias televisivas de su vida. Ahora, ha sido el turno de Xuso Jones, quien pasó por el programa en 2018. El cantante ha confesado que se llevó un mal sabor de boca del formato producido por Shine Iberia después de vivir una experiencia «traumática» porque esperaba participar en un «programa de entretenimiento superblanco».

Hablando en el canal de YouTube Reyes del Palique, Xuso Jones ha reconocido que «ni mucho menos» su paso por ‘MasterChef Celebrity’ era el que esperaba. «Perdí siete kilos en 10 días al ver cosas que no me cuadraban«, revelaba e insistía en que el programa tenía sus propias técnicas para «crear polémicas» y hacer que sea un show de forma continúa. El cantante, que se convertía en el segundo expulsado de su edición, iba un paso más allá y narraba los entresijos del espacio que él mismo pudo vivir: «Para que un programa de entretenimiento entretenga en casa, detrás de las cámaras tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina, rollo crear polémicas… Cositas de las que no te avisan y que no sabes si son reales».

A pesar de que no ha querido entrar en más detalles, Xuso Jones ha dejado claro que sigue considerando al talent de cocina como «un programón», aunque su experiencia fue «una puta mierda». Asimismo, el también colaborador de ‘Secret Story’ ha verbalizado una de sus malas experiencias: «Una señora me dice que me prepare muy bien, para al día siguiente llegar y ver cómo me están echando no sé qué en el plato sin yo darme cuenta o cambiándome los platos de sitio, para que venga una persona y me grite que ‘dónde están los 20 platos que faltan‘. Yo sabía al 200% que los platos los había dejado ahí».

De la misma forma, aunque lo narraba de forma distendida y quitándole hierro al asunto, Xuso Jones ha reconocido que llegó a dudar de sí mismo: «Y cuando termina el programa, te quedas pensando: Hostia, ¿qué me han hecho en directo? Y no puedes decir nada porque… ¿qué vas a decir?«. Unas palabras que vuelven a poner de actualidad las palabras de un exguionista de ‘MasterChef’ en las que aseguró que la productora «exige al equipo subir la presión sobre un concursante hasta romperlo emocionalmente». Además, indicó que se buscaba el «conflicto» entre ellos.

Las premonitorias palabras de Jorge Javier Vázquez

Hace unos meses, Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra en ‘Sálvame’ y no dudaba en contestar a Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, después de decir que ‘MasterChef’ era un programa «blanco». En concreto, el presentador aseguraba que no tenía mucho sentido esa descripción después del fichaje de Victoria Abril: «Una chica que es de lo más negacionista del mundo, que le han dado hostias hasta en el carnet de identidad… y ahora resulta que es un programa blanco». No contento con esto, el de Badalona iba un paso más allá y dejaba caer que ya iba siendo hora de que se hicieran públicas las opiniones reales de algunos de los famosos que habían pasado por los fogones.

«Me gustaría que muchas de las personas que han ido a trabajar a ‘MasterChef’ conocidas explicaran cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límites les han colocado para que den juego en el programa», comentaba. «Tengo el teléfono repleto de mensajes de personajes populares que han aparecido en este programa de cocina que me están diciendo que si ellos hablasen se armaba la de Dios es Cristo. Personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso me han dicho que 100% real lo que dijiste: las cosas que nos hacen, cómo nos tratan y que desde el principio ya saben quién va a ganar, a quién van a ayudar con los platos…», sentenciaba el también presentador de ‘Supervivientes’.