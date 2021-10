La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha quedado con la boa abierta al ver el avance de la serie que han hecho sobre su vida y que se estrenará próximamente.

Chelo García-Cortés se ha convertido en noticia. Pero no porque haya sido criticada por sus intervenciones en ‘Sálvame’, sino por algo que a ella misma le ha cogido de sorpresa. David Valldeperas paraba el programa para dar una noticia a la colaboradora de ‘Sálvame’, que se quedaba perpleja al no saber de qué iba la cosa. «Hablamos de algo que va a pasar dentro de pocos días», ha empezado diciéndole el director de ‘Sálvame’.

«No sé si lo sabes, pero hay alguien que ha hecho una serie basada en tu vida», ha anunciado el directo de ‘Sálvame’. La cara de sorpresa de la colaboradora del programa deja claro que no tenía ni idea de nada. David Valldeperas ha querido dar más detalles al respecto: «Una serie que seguramente se va a emitir en un canal de televisión y que ahora mismo esa serie está seleccionada para un Festival de cine en Barcelona», ha declarado.

David Valldeperas ha dejado claro que no se trata de ninguna broma: «Es un biopic de Chelo García Cortés donde se muestra un carácter duro, difícil y de relaciones complicadas con sus compañeros… Y que muy pronto verá la luz. Nosotros vamos a poder conseguir un extracto», ha continuado diciendo ante la cara de asombro del resto de sus compañeros, que se han llevado las manos a la cabeza.

La cara de sorpresa de Chelo García Cortés lo dice todo

«El retrato que hacen de ti es tremendo. Hay una actriz muy reconocida que es la que hace tu papel. Es una actriz muy conocida que ha hecho series de primerísimo nivel en este país. Todos la conocéis», ha seguido explicando David Valldeperas. Paz Padilla se ha preguntado que si la vida de Chelo es tan interesante como para hacer una serie. «Hombre, la vida de Chelo tiene muchas luces y sombras, y creo que detrás de ella hay una historia muy interesante que contar», contesta David.

Ante la incredulidad de todos, el director de ‘Sálvame’ ha vuelto a dejar claro que no se trata de una broma: «Es un trabajo muy bien pensado, bien hecho, bien realizado y muy profesional. No son cuatro amigos que se han juntado, hablo de actores y actrices reconocidos, con larga trayectoria. Yo he visto el primer capítulo, conozco a Chelo desde hace años, y te puedo decir que el guión es muy real, se te ponen los pelos de punta. Hacen un retrato de Chelo tremendo».