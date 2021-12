Mucho se está hablando ahora de las circunstancias que rodearon al suicidio de Verónica Forqué, que ya habría confesado en numerosas ocasiones no solo las depresiones contra las que ha luchado, sino también que el suicidio había rondado en su cabeza como una posible vía de escape a sus demonios. Pero cada día surgen nuevos datos, testimonios e informaciones que nos hacen entender por lo que estaba pasando la veterana actriz, que tan solo tres días antes de el fatal desenlace se citó con una íntima amiga, la productora de cine Beatriz de la Gándara, y en cuya velada le confesó el verdadero motivo por el cual dejó ‘MasterChef Celebrity’. En su momento se habló de agotamiento y la propia Verónica Forqué dio su versión en el mismo plató del talent culinario, pero ahora su amiga destaca que en su abandono jugó un papel importante que resultó contagiada de coronavirus, aunque se trató de silenciar.

Vídeo: MasterChef Celebrity

Verónica Forqué fue encontrada sin vida el pasado lunes 13 de diciembre en su domicilio. Desde el primer momento se manejó la idea del suicidio, para después confirmarse tras la autopsia que la actriz se quitó la vida a través de una “asfixia mecánica”. Desde ese momento, se buscó en su entorno las posibles causas de su drástica decisión, centrando la atención en lo mal que lo pasó durante su paso por ‘MasterChef Celebrity’. Abandonó la aventura antes de terminar y aseguró que estaba cansada y no tenía fuerzas para aguantar el ritmo frenético que se marcaba en sus cocinas. Su íntima amiga ofrece ahora una versión que va más allá y asegura que fue un positivo en coronavirus de la actriz la que le retiró de la carrera hacia el delantal de ‘MasterChef’: “Se fue porque se había infectado de covid, no por depresión o tristeza”, sentencia Beatriz de la Gándara, mujer del director Fernando Colomo, en una entrevista a ‘El País’.

“Bendito covid que me ha permitido irme del programa”, asegura que le dijo Verónica Forqué, que encontró la mejor excusa para retirarse y encontrar paz. “Esto es algo que no se ha querido explicar. Su salida no fue por depresión ni por tristeza, eso me comentó. Verónica aseguró que se lo había pasado muy bien en el programa, pero que a veces se ponía muy nerviosa y que no se reconocía en algunas reacciones que había tenido. Tras el verano, la volví a encontrar tristona. Era su tercera depresión, de la que estaba tratada y medicada”.

Quiere hacer justicia por Verónica Forqué

La amiga de Verónica Forqué quiere hacer justicia después de ver cómo su imagen se ha visto perjudicada por las emisiones del programa culinario de TVE: “Me dolieron las cosas que se dijeron de ella por ‘MasterChef’. Verónica entró voluntariamente y no porque tuviera problemas económicos, sino porque quería estar ocupada en algo”. Sin embargo, ella reconoce que no fue la decisión más acertada, porque “considero que no era el momento y en el programa la utilizaron para crear conflicto. La dejaron en pelotas frente a los tiburones de Twitter”, opina con dureza la productora de cine.

Beatriz guarda un buen recuerdo de su amiga, a quien considera “una gran escuchadora. Tengo muchos momentos íntimos con ella, porque nos contábamos muchas cosas. Nunca ocultó sus depresiones ni sus problemas, lo contaba todo abiertamente. Todos en la vida hemos tenido altibajos y problemas, aunque ella era muy sanadora. Nunca me habló de suicidio”. Ni tan siquiera tres días antes del trágico desenlace mostró su idea de tomar esa decisión: “La trajo su hija María, que la cuidaba mucho. Pasamos una tarde deliciosa. La depresión que padecía fue una de las muchas cosas sobre las que hablamos. Hubo momentos de risa (…) Estaba preocupada por su delgadez y me preguntó cómo la encontraba. Yo le dije que bien. Tomamos un té con panettone, en homenaje a su lado italiano. Ella no comió mucho, pero estuvo muy tranquila y relajada. Quedamos para vernos esta semana y pasear bajo el sol, tal y como le había recomendado el médico. Sobre las ocho y media la vino a recoger su hija”, narra Beatriz cómo fue el último día que vio a Verónica Forqué, tres días antes del suicidio que ha impactado España y ha puesto sobre la mesa, al fin, la salud mental y el trabajo que queda por delante para ayudar a quien lo padece en silencio.

