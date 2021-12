El último programa en el que vimos a Verónica Forqué fue la última edición de ‘MasterChef Celebrity’. Su participación no estuvo exenta de polémica, ya que la popular actriz abandonó el concurso culinario porque se encontraba agotada a nivel tanto físico como mental. Desde su fallecimiento este lunes 13 de diciembre, el nombre del concurso ha sonado con fuerza. De hecho, la productora se vio obligada a emitir un comunicado tras el gran debate que se había generado en las redes sociales. Fue precisamente en el dicho escrito donde anunciaron que Forqué había participado como invitada especial en dos programas más de la cadena, ‘MasterChef Junior’ y ‘Maestros de la costura‘. A pesar de que ambos se emitirán próximamente, la cadena ha tomado la drástica decisión de no emitir las imágenes en las que apareciera Verónica Forqué.

La actriz fue invitada en ‘MasterChef Junior’ y ‘Maestros de la Costura’

La cadena ha tomado la decisión de editar el concurso de ‘MasterChef Junior’ y así eliminar cualquier rastro de Verónica Forqué en el concurso. El reality culinario se emitirá en las próximas semanas con motivo de la programación especial de Navidad. De hecho, hay que tener en cuenta que la presentación ante los medios estaba prevista para esta semana y tras la muerte de la actriz decidieron posponerla para este próximo lunes 20 de diciembre. Algo que también ha ocurrido con la versión ‘senior’ del talent de cocina.

Si bien es cierto la actriz participó en la edición de los niños y desde Shine Iberia, productora del concurso, anunciaron que emitirían sus imágenes, ahora ha decidido cortar esos vídeos, afirmando que Forqué se eliminará del montaje final del programa. Lo mismo ocurrirá con ‘Maestros de la Costura’, al que también acudió como invitada de excepción. De momento, la productora no ha querido desvelar los motivos que les habría llevado a tomar esa decisión tan solo dos días después de anunciar que sí se emitirían.

Así fue el paso de la actriz por ‘MasterChef Celebrity’

Los últimos meses no fueron fáciles para la actriz. Tras su regreso a la pequeña pantalla de la mano de ‘MasterChef Celebrity 6’, tuvo que abandonar el programa debido a que no se encontraba bien anímicamente. Fue la propia artista quien tomó la decisión de dejar el programa culinario para priorizar su salud mental. «La verdad, estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef. Pero esta vez hay que ser humilde y decir ‘no puedo más’, tiro un poco el delantal pero un rato», dijo por aquel entonces. «Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y sino puedo mas, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo’ tú tienes que parar’», añadió por aquel entonces. Nada nos hacía imaginar que sería la última vez que la viéramos en la pequeña pantalla.