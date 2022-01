Nunca llueve a gusto de todos y si algo sucede cuando hay un concurso es que el vencedor no siempre conquista a todos y aquellos que esperaban el triunfo de su propuesta favorita se quedan desamparados. Así ha sucedido también en el Benidorm Fest, que ha sentenciado que será Chanel la representante de España en Eurovisión 2022, que tendrá lugar en Turín el próximo 14 de mayo. Muchos esperaban que fuese Rigoberta Bandini la que se llevase el triunfo y que su lema, ‘Ay mamá’ y su alegato a favor del pecho femenino se cante en toda Europa, pero no ha podido ser. Un revuelo mayúsculo al grito de tongo que ha revolucionado las redes sociales durante este fin de semana y que ha obligado a TVE a tomar cartas en el asunto y emitir un comunicado de prensa no solo para defender a la ganadora del Benidorm Fest y su buena candidatura para defendernos en el festival de música internacional, sino también el sistema de voto por el cual se ha alzado como ganadora del concurso.

La canción que sonará en representación de España es ‘SloMo’ de Chanel, a pesar de que le público prefiriese la candidatura de Rigoberta Bandini y de las famosas Tanxungueiras, las gallegas que cantaban en contra de las fronteras con su ‘Terra’. Sin embargo, el voto del jurado de expertos suponía la mitad de la decisión y Chanel fue su favorita, mientras que las gallegas y la catalana se vieron perjudicadas. Sin embargo, TVE ha defendido su dinámica de voto que establecía desde un principio y que fijaba que el 50% del voto era decisión de los cinco miembros del jurado, mientras que el 25% respondía a la votación demoscópica -el público presente en plató y que era una representación de la sociedad española- y el otro 25% los votos telefónico de los eurofans patrios.

Vídeo: Benidorm Fest

El público desde sus casas querían ver en Eurovisión 2022 a Tanxungueiras en un primer término y después a Rigoberta Bandini. Pero más pesó la decisión del jurado. Esto fue entendido como un tongo en las redes sociales, obligando a TVE a apaciguar las aguas con un comunicado de prensa: “RTVE es consciente de la controversia sobre el proceso para elegir la canción que representa a España en Eurovisión. Y la considera positiva”, comienza a leerse en la misiva que el ente público ha hecho llegar a los usuarios de las redes sociales.

“Agradece la participación, el compromiso y la implicación que el Benidorm Fest ha generado en toda España. También reconoce que en cualquier concurso competitivo son muchas las personas que no ven cumplidas sus expectativas. En todo caso, la grandeza de toda competición consiste en aceptar plenamente las reglas hasta sus últimas consecuencias”, se defiende RTVE, dejando la puerta abierta a estudiar el proceso de votación para futuras convocatorias del Festival que ha devuelto el interés del público por Eurovisión y por quién nos representará en el concurso, después de ver cómo se ha modernizado el espectáculo para acercarlo a la sociedad y alejándolo de las restricciones que durante años ha puesto la dirección y que nos imposibilitaba a optar al triunfo en Europa.

Vídeo: Benidorm Fest

Sea como fuere, Rigoberta Bandini, que se creía ganadora y futura representante de Eurovisión, ha querido felicitar a su compañera Chanel por su triunfo y tratar de llamar a la calma para evitar el linchamiento público al que finalmente se ha visto avocada Chanel: “No hay nada más satisfactorio para una artista que ver cómo su música entra en los corazoncitos de la gente para quedarse siempre en ellos. Creo fervientemente en que todas las cosas ocurren por algo, así que nuestro destino no debía ser Turín, por mucho que nos apetecía estar comiendo rigatoni dos semanas seguidas y que Europa entera coreara nuestro lolololó. Nuestra victoria ha sido que hayáis convertido esto en un himno eterno. Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel Terrero, te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana. Lo vas a petar”, le dedicaba. También las Tanxungueiras han demostrado deportividad al darle “un a brazo enorme, un bico y todo nuestro apoyo a Chanel, estamos a tope con ella, para lo que necesites aquí estamos. Es una artistaza como la copa de un pino, una gran profesional y el show que presentó tiene mucho trabajo detrás. La apoyamos hasta la muerte”, zanjaban.