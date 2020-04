La pasada semana el test cultural se convirtió en la prueba más temida de ‘Supervivientes’. Un año más la aventura selvática ponía a prueba a sus concursantes y lo hacía con una recompensa de lo más apetecible y necesaria para ellos: comida. Sin embargo, este reto no solo dejó al descubierto sus errores sino lo que las redes sociales tildaron lo sucedido de dramas ortográficos. De hecho, la madre de Adara, Elena Rodríguez, acaparó todas las miradas por ello, aunque pocas horas después su hija trató de justificarla, pues, según ella, padecía dislexia. Unos días después ‘Sálvame’ ha hecho lo propio con los colaboradores y les ha lanzado 9 preguntas que no todos han sabido responder. Tanto es así que Jorge Javier Vázquez se llevaba las manos a la cabeza ante sus reacciones.

Los elegidos para este ‘examen’ eran Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Alonso Caparrós, Miguel Frigenti, Antonio David Flores y Antonio Montero. La tensión se disparó y eran muchos los ojos que estaban pendientes de ellos. Aunque uno de los tertulianos llamó la atención por encima del resto y esta no fue otra que Lydia, pues fue acusada de tratar de copiar en más de una ocasión. A pesar de que ella lo negó rotundamente, el catalán decidió tomar una drástica medida y la situó en las gradas. Y es que, cabe recordar, que debido a la situación actual el programa carece de público con el objetivo de tratar de minimizar el contagio.

Todo comenzaba con una pregunta geográfica: «¿Cuál es la capital de Dinamarca?». Una cuestión a la que contestaron de diversas maneras hasta tal punto que Frigenti escribió en su pizarra ‘cope’ o el ex de Rocíito ‘Olso’ en vez de Copenhague. «Me he quedado en blanco», dijo la periodista. Poco después llegaba la segunda cuestión y una vez más volvieron a dispararse las dudas. «¿Cuál es el río más caudaloso?», espetó Jorge Javier. La respuesta más repetida fue la correcta ‘Amazonas’, a excepción de Frigenti, especialista en ‘Gran Hermano’, que escribió ‘Nilo’.

La opinión de las redes sociales

Siete preguntas más tarde las redes estallaron. No dejaron de sucederse comentarios al respecto y fueron muchos los que se hicieron eco de estos fallos ‘garrafales’. Y es que varios de ellos cuentan con carreras universitarias, por lo que la audiencia lo consideraba todavía más grave. «Madre mía, no doy crédito», «están haciendo trampas», «peor que en ‘Supervivientes'», » así no aprueban el examen» o «por lo menos, ha sido divertido» han sido algunos de los comentarios al respecto. No obstante, hay quien les ha justificado con la presión o los nervios del momento. ¿Quieres saber cuáles eran las preguntas y descubrir si tú también conoces todas las respuestas? A continuación te relatamos todas ellas, las contestaciones de los colaboradores y la respuesta correcta. Te advertimos que no tiene desperdicio y así lo demuestra la reacción del público.