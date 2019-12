Cruce de acusaciones, gritos y un monumental enfado. Kiko Matamoros y Sofía Suescun han coincidido en el plató de ‘Viva la vida’ donde se han enzarzado en una acalorada discusión en pleno directo. El colaborador ha evitado a la ganadora de ‘Supervivientes 2018’, algo que ha molestado por completo a la de Pamplona.

Muy enfadada, la joven afirmaba lo siguiente: «Para mí es es un desprecio. No entiendo nada y generar la duda me ofende». Este se defendía señalando que es «respetable» su decisión de no querer coincidir con alguien en un plató de televisión. «Sois muy parecidos tu hijo y tú», añadía Sofía.

La pelea se encendía cuando el padre de Diego Matamoros le decía a esta: «Que tengas cuidadito con lo que dices». Mientras que Sofía se mostraba tajante: «A mí amenazas ninguna, no tengo miedo ni a ti ni a nadie».

Kiko reconocía que no deseaba compartir espacio con la joven porque no tenía nada que debatir públicamente con ella. Una situación que la presentadora, Emma García, y varios de los colaboradores del programa no han entendido. Sofía confesaba que en los próximos días va a desfilar con un diseñador, algo que no habría gustado según ella, a la novia de Kiko Matamoros quien al enterarse y habría rechazado participar en este evento.

«Por respeto a mi novia no voy a hablar de relaciones con terceros», añadía el colaborador. Explicaba que esta enemistad surgía por un comentario de Sofía que no le había gustado y, por tanto, había decidido no coincidir con ella. «Debería actuar de otra forma, ser más humilde», indicaba.

“Yo ya he dejado claro que no he tenido nada con él y no he venido a hablar de esto. Paso de que se beneficien personajes como este de mi persona», zanjaba Sofía.