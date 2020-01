Estela Grande y Kiko Jiménez parecen estar más unidos que nunca después de que protagonizaran una de las amistades más intensas de ‘GH VIP’. Sin embargo, a la salida de ambos, la amistad se rompió, algo que parece estar arreglándose dentro de la casa en ‘El tiempo de descuento’.

«A mí me cuesta muchísimo creer que alguien pueda ser tan frío, tan maquiavélico… y haber fingido tanto tiempo», le comentaba a Anabel Pantoja sobre su relación con la pareja de Sofía Suescun. «Yo intento no dirigirle la palabra, pero llega un momento aquí que… No sé cómo abordarlo porque yo, evidentemente, tengo que elegir a mi marido», explicaba.

En un encuentro que Estela y Kiko han tenido con otros compañeros, la pareja de Sofía Suescun le ha hecho una pregunta de lo más contundente: «¿Tú has tenido tiempo para pensar las cosas por ti misma? Piensa que a lo mejor, lo que consideras un error, igual es un acierto».

«Tú para mí nunca has sido un error. Soy yo la que está a la defensiva todo el rato, la que huye… pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo te he tenido siempre de mi lado», le dedica Estela Grande. «Yo estoy aquí, a tus pies. Esto es una convivencia, cada uno asume responsabilidades, yo las asumí…».