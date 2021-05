«Ahora se ha armado de este valor necesario, hay que tener mucho valor», valora la hija de María Teresa Campos.

Desde que se estrenara el documental de Rocío Carrasco en Telecinco, Carmen Borrego y Terelu Campos no han dudado en hablar abiertamente sobre el desgarrador testimonio de su íntima amiga en cada una de sus intervenciones en ‘Viva la vida’. Ahora, con motivo de la emisión del capítulo más duro, la hija de María Teresa Campos ha explicado cómo se encuentra la hija de Rocío Jurado después de hablar en primera persona sobre la agresión que sufrió a manos de su propia hija.

Terelu Campos ve a Rocío Carrasco tranquila y segura después de narrar el violento episodio que vivió a manos de su hija en julio de 2012. «La veo que, difícilmente, vuelva a tener miedo», sentencia la colaboradora de ‘Viva la vida’. La hija de la veterana periodista insiste es que es la sensación que tiene al hablar con su amiga y reconoce que no cree que «vuelva a tener ese miedo que la ha paralizado y la ha hecho sufrir y tomar desiciones que igual no eran las más acertadas».

Terelu Campos insiste en que el hecho de sentir miedo hace que una persona se vuelva más vulnerable, hasta el punto de llegar a paralizar tu vida por completo. «Ahora se ha armado de este valor necesario, hay que tener mucho valor», relata. Por otra parte, el fichaje estrella de la próxima edición de ‘MasterChef Celebrity’ ha insistido en que no puede ver ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ sola y necesita estar acompañada de personas que están a su lado todos los días. «No tenía el valor de hacerlo sola, he tenido la necesidad de desahogarme mucho«, revela.

Sobre el hecho de que Rocío Flores no haya pedido perdón nunca a la madre, tal y como ella misma reveló durante su paso por ‘Supervivientes’, Terelu Campos reconoce que es difícil para ella pensar que la joven no quiera disculparse con su madre, a pesar de que lo haga ella para limpiar su conciencia. «Que ella no dijera en algún momento que hay cosas en la vida de la que no se siente orgullosa…», asegura. Además, ha querido ser muy clara y sobre la agresión de Rocío Flores a su madre ha hecho hincapié en que es un caso aislado y que no hay que normalizar que un hijo agreda a sus padres. «Los adolescentes no llegan a un caso tan extremo con sus padres«, dice.

Muestra su preocupación por Rocío Flores

Hace unas semanas, Diego Arrabal destapaba por secreto que Terelu Campos se había reencontrado con Rocío Flores después de haber estado nueve años sin verse las caras. A pesar de que la hija de María Teresa Campos ha dejado claro que para ella no tuvo mucho significado ese encuentro, lo cierto es que la periodista insiste en que está preocupada por la situación límite por la que se encuentra la nieta de Rocío Jurado. «Aunque ella haya creído lo que ha contado su padre, no puede darle la vuelta de la noche de la mañana. ¿Tú sabes lo que tiene que tener en la cabeza ahora mismo? ¿De verdad pensáis que yo no pienso en esa niña? ¿Pensáis que yo soy una desalmada que le haría daño a esa niña? La vida está llena de sinsabores y de cosas terribles», sentencia.