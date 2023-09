Terelu afronta nuevos retos en televisión. La periodista deja Telecinco, cadena a la que ha estado vinculada los últimos 15 años, para embarcarse en distintos proyectos en TVE. No solo ha fichado como colaboradora del programa 'La Plaza' de La 1 que presentará Jordi González -donde ofrecerá su primera entrevista en televisión tras la muerte de María Teresa Campos-, también estará en 'Mañaneros' junto a Jaime Cantizano.

Terelu será la estrella invitada del primer programa de 'La Plaza' que se estrena el próximo 27 de septiembre. Será su primera entrevista en televisión tras la muerte de la veterana comunicadora, el pasado 5 de septiembre. Así que la expectación está garantizada. Tal y como indican fuentes de la cadena se quedará como colaboradora del nuevo espacio que ocupará las tardes de 'La 1' junto a personajes de la talla de Mariló Montero, Juncal Rivero, Judit Mascó y Norma Duval, entre otros. También se incorporará a la mesa del corazón de 'Mañaneros', programa presentado por Jaime Cantizano, al que acudirá dos días por semana.

Terelu, rival de su hija en televisión

El nuevo giro profesional de Terelu coincide con la entrada en la casa de 'GH VIP' de Gustavo, el chófer y persona de máxima confianza de su madre. Regresará a ponerse delante de los focos tres semanas después de la muerte de un pilar en su vida. Tanto su hija, Alejandra Rubio, como su hermana, Carmen Borrego, ya han vuelto al trabajo en 'Así es la vida'. La joven era la primera en reincorporarse al espacio que presenta Sandra Barneda en Telecinco. "A veces, como decía otro grande, Freddie Mercury, 'the show must go on' y hay que atravesar el dolor. Hay que seguir, Alejandra", indicaba visiblemente afectada.

Mientras que Carmen Borrego ofrecía su primera entrevista hace unos días. Muy emocionada, recordaba que la muerte de María Teresa había sido un verdadero mazazo para la familia. "No soy capaz de oírla porque cuando ha pasado tan poco tiempo una piensa que todavía está aquí, no soy capaz de pensar que mi madre no está, oírla me hace retroceder en aquello que intento ir recuperándome". Asimismo agradecía todo el cariño que ha recibido en las últimas semanas. "Mi madre llegó a pensar que no había sido importante y demostrarnos el cariño y el respeto a la gran figura de la comunicación, así quiero recordarla y que la recuerden, a nosotros nos ha sanado".

