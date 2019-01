Parece que las malas noticias no cesan para Terelu Campos y su familia. La colaboradora, que ha regresado hoy a su puesto de trabajo, ha tenido que dar en directo la fatídica noticia del fallecimiento de su tío, Manolo Borrego Doblas, más conocido como ‘El Doblas’. Un mal comienzo para Terelu Campos, que está viviendo sus momentos más bajos a pesar de que comienza a ver la luz al final del túnel. “Estaba muy malito”, ha explicado.

Cuando todo parecía que comenzaba a funcionar y que Terelu Campos emprendía una nueva vida sin complicaciones y con tan solo alegrías, recibe este nuevo varapalo. Ella misma ha sido la encargada de dar la noticia e inevitable ha estado al borde de las lágrimas y ha dicho: “Lo que es la vida: el día que vuelvo a la televisión, me acaban de decir que se ha muerto el hermano de mi padre“, con la voz quebrada y un semblante bastante serio.

La colaboradora ha recibido la noticia mientras estaba en el programa

Los compañeros de Terelu no se creían esta fatídica noticia y el primer impulso de la colaboradora ha sido levantarse del sillón y marcharse con su familia: “Me vais a tener que disculpar, pero yo me quito esto y me voy con mi familia, que me necesita“, explicaba. Pero posteriormente y con el apoyo de sus compañeros, finalmente se ha quedado en el programa y ha seguido debatiendo sobre los vídeos de ‘Gran Hermano Dúo’ que se habían emitido antes de que diera la noticia.

Recibe esta triste noticia justo el día que regresa a la tele

Manolo Borrego Doblas, conocido cariñosamente como El Doblas, estaba muy unido a su sobrina, Terelu Campos, que se ha visto visiblemente emocionada tras conocer la noticia. De hecho, él se ha mantenido muy pendiente del difícil momento que ha pasado Terelu Campos por sus problemas de salud y tras las tres operaciones que ha tenido que someterse en el último año: “Ha estado siempre ahí. Me ha llamado por teléfono para escucharme y para ver que estaba bien”.

Desde SEMANA mandamos todo nuestro apoyo y pésame para Terelu Campos y su familia.

