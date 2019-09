Terelu Campos responde a Mila Ximénez: «Hay cosas difíciles de olvidar»

1 La esperada entrada de Mila en la casa de Guadalix

Antes de su entrada en ‘GH VIP’, Mila aseguraba sentirse bien y preparada para ello. «No entro con problemas económicos ni con ansiedad. Nunca había pensado entrar en el GH. Cuando firmé me quería morir. Me han dicho: ¡Qué falta te hace entrar… Sin maquillar, sin pintar. Yo no voy a Miss España Internacional. Tengo mi edad, mi recorrido. Voy a tener una experiencia. Si me ven sin maquillar o en pijama, estupendo», dijo.