Este sábado, Terelu Campos ha tenido una tarde de lo más tensa en ‘Viva la vida’ a raíz de su acalorado enfrentamiento con Makoke. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos ha tenido que dar un paso adelante para responder a todos los frentes que tiene abiertos. La colaboradora de televisión ha sacado las garras por su hermana, Carmen Borrego, y ha dejado claro que siempre ha hecho todo lo posible por defenderla delante de las cámaras. Ante esto, la madre de Alejandra Rubio ha ido más allá y ha hecho hincapié en que ser iría una y mil veces de un programa si considera que está haciendo daño a su familia.

A raíz de unas declaraciones en las que Carmen Borrego se mostraba dolida porque ha sentido que en algunas ocasiones ni su hermana ni su sobrina han dado la cara por ella en televisión, Terelu Campos ha reconocido que se ha sentido molesta por determinadas afirmaciones y no dudó en reprochárselas (en la intimidad). Sin embargo, lejos de guardarle rencor, la hija de María Teresa Campos ha insistido en que «el silencio es la mejor de las defensas» y se ha lamentado que su hermana no lo haya entendido en varias ocasiones.

«Cuando me han preguntado y acorralado para que de mi opinión, el silencio muchas veces es la mejor defensa. El trabajo es el trabajo pero para mí la familia es lo primero. Nunca equiparo la familia al trabajo. A mí no se me puede exigir por muy familia mía que seas que yo tenga que comulgar con cosas que ni digo ni hago ni pienso. Si a mi me buscan para hacerle daño a mi hermana, no me encuentran», sentencia de forma acalorada.

En el fragor de su discurso, Terelu Campos ha sacado a relucir su salida de ‘Sálvame’ y el motivo de este. Con este comentario, la hija de la veterana periodista insistía en que estaría dispuesta a dejar cualquier puesto de trabajo con tal de defender a cualquier miembro de su familia. A raíz de esto, aunque sin dar nombres, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha dejado claro que su marcha del programa de las tardes de Telecinco estuvo motivada por una persona de detrás de cámaras.

«Si alguien ha tenido los cojones de levantarse e irse de un plató por defenderla es esta imbécil que está aquí. Pocas hermanas son como yo y pocas hermanas son como mi hermana conmigo. Eso es lo grande que tenemos. No hay un puñetero trabajo en mi vida que pueda destruir eso porque para mí la familia está por encima del trabajo. No me fui de ‘Sálvame’ solo por mi hermana, me fui por mi, por mi madre y por mi hermana. Y por una persona que hay ahí a la que no quiero ver en mi puñetera vida. No es nadie de mis compañeros», afirma.

Además, Terelu Campos se ha mostrado emocionada al echar la vista atrás y acordarse de todos los mensajes que le ha llegado de antiguos compañeros de trabajo en los que la ensalzan como una gran persona. «¿Tú sabes lo que siento cuando mis compañeros de detrás de cámara todavía se acuerdan de mi? Son muchos años de mi vida… La gente nunca se ha parado a conocerme«, cuenta.

La agresión que recibió María Teresa Campos y Terelu Campos

La colaboradora de ‘Sálvame’ también ha tenido tiempo de narrar un desagradable y antiguo episodio que vivió junto a María Teresa Campos en una conocida cafetería de Málaga. En concreto, Terelu Campos ha explicado que una mujer se acercó a ellas para agredirlas. «Esta persona tenía un pedazo de coche, de una familia bien posicionada. Cogió un bote de pintura y se lo roció en el pelo a mi madre y a mi me dio en la boca. Nadie se movió, la gente que estaba alrededor no reaccionó. Me llevaron al hospital, me tuvieron que coser. Un familiar de esa persona nos pidió que quitáramos la demanda porque no estaba bien. No la conocíamos, era una persona que creía que mi madre le hablaba por la tele, que le hablaba a ella«, sentencia.