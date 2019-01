Tenso reencuentro en ‘GH Dúo’ entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá

Tras los primeros minutos dentro de la casa de Gran Hermano Dúo ya hemos podido ver situaciones tensas. Los exnovios, Sofía Suescun y Alejandro Albalá se han reencontrado tras su separación y han vivido un cruce de acusaciones.

Este reencuentro era uno de los momentos más esperados en la gala inicial de ‘GH Dúo’ y fue tan tenso como se tenía previsto. Nada más entrar, Sofía le recrimino a su ex que entraba a la casa de Guadalix únicamente por dinero: “Menos mal que no querías ni verme… Si tanto me odias, no entiendo para qué entras si dices que no te gusta la tele”. Al ver la situación, Alejandro le pidió que aparcara la ‘moto’, “ya que cuando me hablas por privado no eres igual”. “Madre mía, se ve que el novio ese que tuviste te metió el tema de la moto a fondo”, reafirmó el joven.

La ganadora de Supervivientes 2018 le pidió que no fuera de guay y recordó que la que decidió cortar la relación fue ella: “Es una persona que en este momento no me complementa”, “no me aportaba nada positivo”, “estoy harta de mantener a críos”, todo ello lo dijo en el vídeo de presentación, pero él sigue pensando que sigue colada por sus huesos…

El ex de Chabelita contrarrestó estas declaraciones diciendo que “Sofía no me ha regalado nada en su vida… Ella no es mujer para un pobre, es mujer para un rico. Y yo soy pobre y humilde”, recordando que cuando la conoció él tenía dos empresas y ella no hacía otra cosa que estar tirada en casa.

Además, ha mantenido una relación cercana con otro concursante del reality, Kiko Rivera, quien fue su cuñado. Aseguró en su vídeo de presentación que “Con Kiko Rivera me llevaré muy bien porque entenderá lo que he pasado junto a su hermana”, pero lejos de apoyarlo, el hijo de Isabel Pantoja aseguró a los redactores del programa que nunca había hablado con él porque pensaba que este chico era mudo. “No hablaba absolutamente nada. No sé lo que tiene la tele y el dinero que hace hablar a personas que antes no lo hacían”.

De esta forma se metió en un nuevo frente y acusó al cantante de que no sabía cantar: “a ver si Kiko aprende a cantar” y se defendió diciendo que de primeras era un chico tímido, que no le gusta armar líos como a Sofía y que al final cada uno tiene su propia personalidad. Y añadió: “El es el primero en poner verde a su hermana”. Pero a la hora de verse las caras, cuando entró en la casa, saludó cordialmente al DJ, con beso y abrazo, y el cantante añadió: “Yo no tengo nada en contra de ti. Lo juro por Dios”.

Por su parte, en el plató, Maite Galdeano y Paz Guerra, madres de los exnovios protagonizaron un tira y afloja pese a que decían estar dispuestas a mantener la compostura.

