Poco antes de que comenzase ‘Supervivientes 2022‘ se confirmaba que Olga Moreno estaría presente en los debates del programa para defender así a su amiga Ana Luque. Su aparición en el programa presentado por Ion Aramendi se ha producido este domingo, tan solo dos días después de la emisión de su entrevista en ‘Déjate querer’. La ex de Antonio David Flores ha hecho su entrada al plató por la puerta grande, aunque su debut como colaboradora ha estado accidentada debido al fuerte cruce de reproches que ha tenido con Alexia Rivas.

Olga Moreno hacía su entrada triunfal en el plató del debate de ‘Supervivientes’ y recibía una fuerte ovación por parte del público allí presente después de escuchar a Ion Aramendi darle la bienvenida. La ganadora de la última edición del reality de aventuras tiene una noche larga por delante a raíz de los últimos movimiento de Ana Luque en Honduras. Su regreso al plató del programa que le ha cambiado la vida ha sido un tanto agridulce después del tenso cruce de reproches que ha protagonizado con Alexia Rivas. Este se ha producido durante la emisión del espacio en MiTelePlus y la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ le ha echado en cara a la ex de Antonio David Flores todas las veces que esta llegó a mentir en la isla.

Todo ocurría durante una conversación entre Marta López y Alexia Rivas en la que Ion Aramendi preguntaba que si ya eran amigas. «Somos compañeras«, respondía la periodista, mientras que la colaboradora de ‘Sálvame’ indicaba que se llevaba bien con ella. Ante esto, Olga Moreno se metía en la conversación para dar un apunte: «Ser amiga de Alexia, como yo estuve con ella, que creía que era amiga mía…». Una declaración que la que fuera reportera de ‘Socialité’ corría a desmentir y dejaba claro que nunca llegaron a ser amigas. «Yo cuando salí y vi que mentías en mil cosas y que no dices una verdad ni por equivocación, pues no quiero ser tu amiga», decía la joven ante la sorpresa de la sevillana. «Eso son las invenciones que tú dices…», se defendía.

No contentas con esto, Alexia Rivas sacaba a Lara Sajén a la palestra, le echaba en cara a Olga Moreno el momento en el que la traicionó y desvelaba que la bailarina ya no tenía relación con la sevillana. «La llamaste el otro día y no te cogió el teléfono», indicaba la joven. «Yo creía que me llevaba muy bien contigo dentro de la isla y cuando he salido me he encontrado con lo que me he encontrado», se defendía la empresaria de moda. La colaboradora de ‘Ya son las ocho’ no quería quedarse callada y hacía hincapié en que tras su regreso a España vio actitudes en la concursante que nunca llegó a aprobar. «Vi que estabas apuñalando a Lara porque era mejor tenerla de amiga que de enemiga. No me gusta que traicionen a mis amigas y no me gustaba que tuvieras perdidas de memoria todo el tiempo«, sentenciaba la periodista.

Olga Moreno, dispuesta a visitar a Ana Luque en Honduras

Sin ella quererlo, ‘Supervivientes’ le cambió a Olga Moreno la vida por completo. Así mismo lo confirmó ella el pasado viernes en ‘Déjate Querer’ durante su encuentro con Toñi Moreno. La sevillana aseguraba que a día de hoy sigue sin creer que se alzara con el cheque del programa y dejaba la puerta abierta a volver al programa para darle una sorpresa a su gran amiga Ana Luque. «Me encantaría», llegó a decir.