Este jueves, ‘La isla de las tentaciones 5’ comienza su recta final y lo hace con dramatismo y desesperanza por parte de las chicas, que se enfrentan a su penúltima hoguera en la que descubren cómo se las gastan sus novios cuando se divierten entre las atractivas solteras. De nuevo, por tercera vez en esta edición, una huida a la carrera ha sido lo más comentado en las redes sociales y es que Tania Deniz no aguantó lo que Sandra Barneda le mostraba en la tablet, que mostraba imágenes de su novio, Samuel, desahogando sus deseos más ardientes bajo el edredón con su tentadora favorita, Elena. Ha tardado en pasar, pero por fin ha llegado el primer edredoning de la edición.

El dolor está hecho y Tania no podría estar más destrozada. “He estado bien, me he dejado llevar y no sé con qué me voy a encontrar hoy, porque en cada hoguera me lo encuentro con una, así que a ver con quien me lo encuentro hoy”, comenzaba a hablar Tania al enfrentarse al miedo de ver imágenes de su chico. Aun así, no sabía lo que le esperaba y es que decía estar “tranquila, porque estoy haciendo lo que siento, no he cambiado de persona y a él lo sigo viendo perdido”. Pues parece que después ya lo encontró, concretamente en la cama, haciendo juegos de alcoba bajo el edredón.

Y es que algo debía sospechar al ser la última en enfrentarse a lo que la tablet le iba a mostrar y eso siempre supone ser la peor parada: “Me gustaría ver un Samu que se enfurece y que me intente dar lo que yo necesito, principalmente confianza y estabilidad, porque cada vez que hay un enfado, actúa como un niño chico. Se pone a llorar, después se enfada y la caga”, decía antes de ver los primeros apasionados besos de su novio en una fiesta y en la piscina con Elena, que ella entiende como respuesta a su tonteo cada vez más íntimo con Hugo Paz. No le sorprendió: “Ve que estoy sintiendo algo por otra persona y está jodido. Y él, cuando está mal, lo muestra así. Yo cada día me siento más fuerte y mejor, porque veo esto y no lo quiero en mi vida”. Había más imágenes para ella…

“Lo veo capaz de llegar a más”, decía Tania, al ver cómo se iban sucediendo las imágenes de Samuel en su noche más apasionada. No tuvo que esperar demasiado para verle en plena acción en la cama con Elena: “¿Lo está haciendo? ¡Me cago en la puta! ¡Qué asco, qué asco Dios!”, decía desesperada a la vez que se levantaba muy nerviosa y comenzaba su huida de la hoguera, con la firme intención de cantarle las cuarenta a su chico. Algo que se verá en la próxima gala. Aun no sabemos cómo ha terminado esta espantada de Tania, que ha corrido en busca de la villa de los chicos para enfrentarse a Samuel y, de paso, pararle los pies ante lo que ya entiende como una infidelidad. El cebo ya está lanzado y no será hasta la próxima semana cuando se verá lo que sucede y si hay encuentro o no. Eso sí, se muestran imágenes de Sandra Barneda echando a los chicos de su hoguera: «Fuera de la hoguera, rápido», a la vez que se escuchan los gritos de fondo de Tania.