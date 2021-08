Al torero han dejado de llamarlo en ‘Sálvame’ después de haberse negado a acceder a una petición del programa.

Llevábamos tiempo sin ver a José Antonio Canales Rivera . Y aunque su ausencia pudiera ser consecuencia de las vacaciones estivales del torero, nada más lejos de la realidad. El motivo por el que ha sido apartado del programa tiene que ver con una petición que le hizo la dirección del programa… y a la que él se negó de manera rotunda.

Ha sido el propio diestro el que ha contado lo sucedido. Un hecho tras el cual, al parecer, se le han cerrado las puertas en el espacio de mayor éxito de Telecinco. Una tarde fue a trabajar como colaborador y le dijeron que para sentarse en el plató tenía que ponerse un disfraz de Spiderman. «No entiendo muy bien lo que estás diciendo», fue su respuesta. Lo que no imaginaba fue la reacción de los responsables. «Te puedes ir para casa», le espetaron.

«Me he negado a disfrazarme de Spiderman»

«A buen entendedor, pocas palabras bastan», ha explicado el de Barbate. «Me fui para casa. Yo me he prestado a todo en ‘Sálvame’. Sé perfectamente cómo funciona el sistema. Yo en ningún momento me he negado a disfrazarme. Yo me he negado a disfrazarme de ‘Spiderman’. No me ha quedado más remedio que negarme a algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué hago yo sentado en un plató de televisión, en un programa de máxima audiencia vestido de Spiderman? No me sentía identificado. Iba a sentir que hacía el ridículo.

Para entender bien esta historia hay que remontarse al último día que el colaborador estuvo en su puesto de colaborador en ‘Sálvame’. Esa tarde fue objeto de polémica por el testimonio de Miriam, una joven que ha asegurado haber tenido relaciones con él. Como prueba de su supuesto affairse, la joven enviaba al la redacción del programa una foto que ella misma había realizado del perro de Canales Rivera. También enseñaba pantallazos de los mensajes que podría haber intercambiado con el gaditano.