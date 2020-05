La noche de ‘Supervivientes’ de este pasado martes ha sido una de las noches más duras. No solo para los concursantes del ‘reality’, que han tenido que hacer un repaso a las etapas más duras de sus vidas, sino también para los colaboradores del programa, que se han emocionado con los testimonios de ellos.

Esto es lo que le ha pasado a Nagore Robles, que después de escuchar las palabras de Jorge, se emocionada al recordar un momento delicado por el que ha pasado durante la cuarentena provocada por la crisis del coronavirus. «Estamos muy acostumbrados a ver a Nagore muy arriba, y de repente, con todos los testimonios, se ha venido abajo», comentaba Carlos Sobera.

«Ha tocado temas que me cuestan mucho… la pérdida de alguien importante… y me pasó hace poquito además…», empieza diciendo entre lágrimas y casi sin poder hablar. «Es complicado… pero es verdad lo que decía Jorge… siempre que quieras a alguien, dale las gracias, pídele perdón, dile que la amas, y eso es algo que me llevo conmigo», continúa diciendo Nagore Robles en su intervención.

Parece que la colaboradora de televisión pudo estar muy cerca de esta persona que murió de su entorno y se alegra de haberle dicho todos sus sentimientos: «Con esta persona no hubo ni un solo día que no le dijera te quiero, te amo, eres la persona más importante de mi vida, y con eso me quedo», apuntaba como consejo.

Nagore ha querido recalcar, además, que hay que hablar y decir las cosas que sentimos: «Me gustaría decir… es tan importante hablar de sentimientos, somos muchas veces tan duros… piensas que la debilidad es algo negativo y todo lo contrario. Hablar de emociones, de amor, de sentimientos, nos fortalece. Nos llena de vida, de amor, y nos hace muchísimos más felices. Creo, de verdad, que deberíamos practicarlo cada día», terminaba exponiendo.

Nagore Robles ha prefeerido no desvelar la identidad de esta persona, pero por las palabras que ha dicho y la emoción que ha expresado durante su exposición en el plató de ‘Supervivientes’, se ve que era una persona muy cercana a ella, con la que tenía bastante trato. De hecho, la colaboradora en ningún momento ha hablado en sus redes sociales, donde es muy activa, de la mala noticia que recibió tras su pérdida.

Una gala de lo más intensa

Ha sido una gala cargada de emociones. Y es que el momentazo lo protagonizaba Elena, la madre de Adara Molinero, que hablaba de su infancia. En el ‘Puente de las emociones’ revelaba los episodios más traumáticos de su vida, y que forjaron para siempre su carácter.

Elena narraba lo difícil que fue su infancia, en la que sufrió maltrato por parte de su madre. «Érase una vez una niña que tenía una familia maravillosa de cinco hermanos, un papá y una mamá. Pero esta niña tenía un pequeño defecto, que era que no sabía explicarse. Era disléxica y tenía falta de concentración. Su mamá no lo entendía. Pensaba que se portaba mal. Su mamá usaba la correa para intentar que hiciera las cosas bien».

«Ella no se dio cuenta de que cada correazo que me daba hacía que me hiciera más pequeña y dejara de existir y creciera en mí un monstruo que me atormentaba continuamente y me dijera que no podía hacer nada», narraba la madrileña con apenas un hilo de voz. Se ha mostrado completamente destrozada al rememorar que su madre le pegaba. «No hay culpables. Cuando no se entiende lo que pasa o piensas que la forma de educar es la más correcta no hay culpables».

Elena ha explicado que a pesar de lo vivido no guarda rencor a su progenitora. «Llevo mucho dolor, pero amo a mi madre más que a mí misma. La culpa va por mis hijos. La culpable de meter mierda en casa fui yo por no darme cuenta antes de lo que pasaba y no he hablado con vosotros de esto nunca, pero hay cosas que yo no tenía que haber permitido. Como madre soy muy culpable», confesaba.

Nagora sí ha contado cómo es su cuarentena

La colaboradora sí ha estado contando a sus más de 1,1 millones de seguidores cómo está yendo su cuarentena. Hace unos días precisamente, coincidiendo con el permiso de poder salir a la calle a pasear y correr, Nagore contaba las consecuencias de una de sus salidas a tomar el aire.

A pesar de que ha estado haciendo pequeños con su mascota, nada como hacer un paseo más intenso de manera individual. Esto ha provocado en Nagore un cansancio muy llamativo. Una sensación que no ha dudado en compartir con sus seguidores: «¿No os pasa que estáis agotadas? No puedo con mi vida, estoy ko, el sábado fui a dar mi primer paseo, un paseo de lo más normal, que lo suelo hacer con el perro a diario», comenzaba explicando en sus redes sociales.

Ha querido contar la sensación que tuvo nada más llegar a su casa: «Llegué a casa agotada, no podía subir… no podía subir… Estoy ko, me duele todo, tengo agujetas, me pesa el cuerpo como si llevara dos toneladas encima. ¿No os pasa? Muy fuerte todo», desvelaba muy sorprendida.