‘Supervivientes 2022‘ ya calienta motores. El concurso de supervivencia es uno de los platos fuertes e imprescindibles de cara a la próxima temporada de Mediaset, que confía que el formato logre hacer resurgir sus audiencias, tras el desgaste de su programa estrella de las tardes, ‘Sálvame‘. Precisamente por esto, la productora está poniendo toda la carne en el asador para que el casting esté a la altura de las circunstancias y que los nuevos ‘Robinsones’ que salten desde el helicóptero conquisten a la audiencia de la misma manera que lo hicieron en anteriores ediciones, Rosa Benito o Isabel Pantoja. La revista SEMANA ha conocido en exclusiva el nombre de las tres próximas concursantes que se encuentran en negociaciones adelantadas con el programa y que prometen otorgar muchos minutos de gloria a la cadena de Fuencarral.

Se trata de Chabeli Navarro (34), Bárbara Rey (72) y Aurah Ruiz (32), que se encuentran en negociaciones avanzadas con Bulldog TV, productora de ‘Supervivientes’ y encargadas de que el reality estrella de la cadena brille más que nunca. De esta manera, la madre de Sofía Cristo (38) se convertirá en el fichaje estrella de este año, junto al de Kiko Matamoros, el único confirmado hasta la fecha.

Recordemos que la vedette ha sido tentada en varias ocasiones por parte de la organización, hasta tal punto que en 2019 fue ella misma quien confesó que no había formado parte del panel de concursantes debido al desorbitado caché de Isabel Pantoja, que provocó que la productora no pudiera llegar a un acuerdo económico con ella. Hace unos meses era su propia hija, Sofía Cristo, la que hablaba con SEMANA en exclusiva acerca de los deseos de ver a su madre saltando del helicóptero. “Lo he deseado siempre. Como hija, me haría muchísima ilusión verla saltar del helicóptero, pero también me daría mucha pena verla pasar por eso, porque aunque ella se sienta joven…” Un hecho que, de llegar a buen puerto, podrá hacerse realidad este 2022, ya que la actriz ha firmado el precontrato y se encuentra realizándose las pruebas médicas que le permitirán disfrutar de la experiencia de su vida en los Cayos Cochinos.

Chabeli Navarro, que está más de actualidad que nunca tras desvelar SEMANA su romance con Bertín Osborne, y que él mismo, tras varios desmentidos, se encargó de confirmar semanas después y Aurah Ruiz, tal y como ha podido confirmar nuestra revista, también han firmado el precontrato y se encuentran en conversaciones más que avanzadas con la organización. Ambas, que mantuvieron un breve romance con Kiko Rivera, podrán tener la oportunidad de charlar sobre esta historia de amor mientras lucen sus cuerpos de infarto por las paradisíacas playas hondureñas.

Mientras que para Chabeli esta experiencia le resultará familiar, ya que fue la ganadora de ‘Perdidos en la Tribu’, un programa de contenido similar, para la novia de Jesé este debut supondrá el primer concurso en el que podremos ver a la canaria lejos de los lujos y la comodidad de las que la vemos alardear en sus redes sociales. Tres mujeres de armas tomar, que se unirían al otro fichaje confirmado, el de Kiko Matamoros.