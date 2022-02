Seis capítulos han bastado para que Georgina Rodríguez haya subido al top de contenidos de Netflix. La primera temporada del reality ‘Soy Georgina’ ha sido lo más visto en multitud de países, y por ello, Netflix no quiere perder la oportunidad de renovar el formato por una nueva temporada.

Según ha desvelado Look, la plataforma de streaming estadounidense ya habría negociado con la influencer esta segunda tanda de episodios, que ya estarían en fase de grabación. El medio desvela que esta segunda parte se centraría en el embarazo de la pareja de Cristiano Ronaldo. De hecho, tal era la confianza que habría tenido este medio de comunicación en Georgina que la segunda temporada se habría negociado 15 días antes de que el reality estuviera disponible en el catálogo.

Pero parece que esta nueva tanda de capítulos no solo se centraría en el embarazo, y evidentemente, posterior nacimiento del bebé, sino que también abordará el traslado a la ciudad de Manchester, ya que el futbolista fichó por en la temporada 21-22 por el Manchester United.

La familia de Cristiano, desaparecida del reality

Aunque el reality ha sido todo un éxito, es cierto que ha habido algo de polémica desde su estreno, y es que en ninguno de los episodios aparece la familia del astro futbolístico. Algunos fans del programa y otros medios de comunicación se han hecho eco de esto. En un programa de la cadena CMTV se comentó que «no tengo nada en contra de Georgina, pero dejadme que os diga: no entiendo como la familia de Ronaldo no aparece y mucho menos Doña Dolores Aveiro. Sin ella no habría Ronaldo y sin Ronaldo no habría documental ni avión privado que exhibir. Repito: me ha gustado mucho el documental, pero no puedo tolerar la ingratitud».

A estos comentarios, Georgina hizo frente en una entrevista al periódico británico ‘The Sun’, en el que afirmaba que «Es mi reality y ellas no están (Dolores y las hermanas de Cristiano) porque no se dieron las circunstancias para que estén«. A pesar de estas palabras, este hecho es algo que parece que se arreglará en la segunda temporada del formato, ya que se contempla un mayor protagonismo de la familia portuguesa.

