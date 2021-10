La malagueña ha recordado en ‘MasterChef Celebrity’ cómo se cumplió el vaticinio de una vidente que le habló sobre su exmarido antes de conocerlo.

Una semana más, ‘MasterChef Celebrity‘ ha llegado a la parrilla televisiva con nuevos retos de los concursantes. Una de ellas es Terelu Campos, que ya ha logrado hacerse un hueco como una de las mejores participantes de la sexta edición del ‘talent’ cuinario. Durante la emisión de la última gala, la malagueña ha contado una curiosa anécdota sobre su vida personal.

El relato tiene que ver con lo que le contó una vidente poco antes de conocer a Alejandro Rubio, su exmarido y padre de su hija, Alejandra Rubio. Y es que poco antes de arrancar su noviazgo con el empresario del sector de la óptica acudió a la consulta de una vidente y esta le contó que pronto se cruzaría en su camino un hombre «mayor» que ella. «Poco después conocí al padre de mi hija», ha relatado.

«Cuando llevaba una semana saliendo con Alejandro me dijo que tenía un hijo», añadía. La adivina no solo le reveló que iba a enamorarse del padre de su hija. También adelantó que su presencia marcaría un ante y un después en su trayectoria. «Me dijo que iba a ser una persona importante de mi vida. De hecho, ha sido para mí el hombre más importante de mi vida porque he con él una hija. Eso siempre marca la diferencia respecto a otras personas», detallaba la andaluza.

No es la primera vez que Terelu recuerda a su ex en ‘MasterChef Celebrity’. Semanas atrás, cuando el espacio se grababa en Cantabria, recordaba su boda con el padre de su hija, celebrada el 14 de marzo de 1998. Asimismo, se emocionaba al recordar al que fue padrino de su enlace: su tío paterno. «Aquí vivió el único hermano de mi padre durante más de 50 años», el único motivo por el que eligió el Palacio de la Magdalena de Santander para darle el ‘sí, quiero’ a Alejandro Rubio. «Me casé aquí porque forma parte de mi vida, de mi niñez, porque el único hermano de mi padre vivía aquí», desvelaba.

El paso de Terelu por ‘MasterChef Celebrity 6’ ha supuesto una importante inyección de adrenalina para la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. Su participación en el concurso también ha sido para ella una importante motivación, Con fama de buena cocinera y de excelente anfitriona, una de sus pasiones es preparar platos para sus familiares y amigos, a los que le encanta recibir en casa. No hace mucho se alzó como merecida ganadora de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. Y en el programa de Televisión Española todo parece indicar que va camino de convertirse en una clara candidata para llegar a la final.

“Es una cura de humildad porque en ‘MasterChef’ no eres nada. No te sirven de nada los años que lleves de carrera. Te quedas en pelotillas”, revelaba recientemente en ‘Pronto’. Del certamen televisivo tiene claro cuál es la peor parte: «El reloj».