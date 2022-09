Sonsoles Ónega está a punto de comenzar una nueva y prometedora etapa en Antena 3, donde acaba de fichar como presentadora estrella de la temporada. Después de muchos años siendo una de las principales bazas de Mediaset, la periodista de televisión fichaba hace unos meses con Atresmedia. Este martes se ha producido su primera puesta en escena oficial con su nueva empresa, ya que ha asistido como invitada a ‘El Hormiguero’. Allí ha hablado de cómo se enfrenta a este nuevo reto.

«Me siento como una niña con zapatos nuevos. Desde el 11 de julio no veía un plató», arrancaba diciendo en su encuentro con Pablo Motos. La primera pregunta del presentador fue cómo y cuándo le hicieron la oferta para trabajar en la cadena. Ella respondía, resuelta: «Estaba en faja, en el camerino de Telecinco. De repente escucho una voz. Era un 1 de julio, cerrábamos ‘Ya son las ocho’ ese día y tenía jaleo. Me dicen soy la secretaria del director de Atresmedia Televisión».

«Se produce una reunión en una sala de un hotel de Madrid… de repente un señor, Carlos Fernández Alonso, director General de Atresmedia, me dice cinco palabras: ‘Tenemos un plan para ti’. Y en ese momento yo dejo de ver a Carlos Alonso y veo a Brad Pitt. Y me enamoro profundamente de esa propuesta de que alguien tenga una propuesta para mí», proseguía. «Pido 48 horas para reflexionar. Y tomo la decisión. Es una empresa que no me es del todo ajena. llevo 14 años publicando con Planeta. Y con mucho dolor de corazón comuniqué a mis jefes que me iba».

«No me considero una estrella en absoluto», matizaba cuando Pablo Motos le ha contado que es el fichaje estrella de la empresa. «Fueron las 48 horas más angustiosas de mi vida. Es algo que no suele suceder. Yo sigo queriendo a mis jefes de la otra cadena. Se lo dije a Paolo Vasile. Hablamos. Pensé que iba a ser más sencillo, inocente… Tenía muy claro que era una decisión y las decisiones se ejecutan».

«Ese fin de semana fue horroroso, hablé con mi padre, con mi hermana y con mi novio. Tenemos un chat en la familia que se llama ‘El confesionario’ y nos decimos cosas horrorosas. Somos muy críticos», ha explicado. «Todos tuvieron la certeza de que tenía que aprovechar la oportunidad de irme con Brad Pitt».

La charla con Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, no fue lo fácil que hubiera deseado. Fue «dolorosa» y «la más larga de mi vida». «Me ha dado una oportunidad importantísima, que me ha permitido hoy estar aquí. No fue una cosa sencilla. Pensé que iba a ser una cosa sencilla y salí muerta de hambre… Me fui a comer».

«Pasé casi una semana sin habla, en estado de shock», ha confesado Sonsoles Ónega en su entrevista con Pablo Motos

«Después de eso el teléfono no ha parado de sonar», ha confesado. «En ningún momento pensé que se iba a liar esta tan gorda. En ningún momento calibré el tamaño de esta decisión. No pensé que se iba a montar esto tan monumental. Pasé casi una semana sin habla, en estado de shock».

Está claro que pronto la veremos ponerse al frente de un nuevo espacio en Antena 3. Pero, de momento, no puede ofrecer muchos detalles: «Ahora tengo un nuevo programa, del que no puedo hablar porque no sé todos los detalles…. Donde yo me encuentro cómoda es contando la vida. Es lo que me gusta». Al final de su entrevista con Pablo Motos, este le ha deseado suerte en su nueva andadura: «En Antena 3 se trabaja muy bien. Nos encanta tener con nosotros a una periodista de tu nivel. Aquí vas a ser muy feliz».