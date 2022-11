Carmen Lomana dejó por decisión propia su silla de colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’. Dijo sentirse ninguneada, una salida sobre la que habló con SEMANA: «En la vida hay que ser coherente, donde no estás a gusto y donde no te quieren, pues no hay que ir», Guarda un excelente recuerdo de la presentadora, Sonsoles Ónega, al igual que del resto del equipo, aunque cree que no es del agrado de su directora. «La directora no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme», espetó en conversación con esta revista. Ahora ha sido Sonsoles Ónega quien ha roto su silencio, por primera vez, acerca de esta marcha que ha copado titulares.

Vídeo: Europa Press

Sonsoles Ónega acudió este jueves a un evento, donde ha hablado sobre la acogida de su programa y donde inevitablemente ha sido preguntada por Carmen Lomana y todo lo sucedido en torno a ella. La periodista ha respondido con una sonrisa a los periodistas, demostrando la amabilidad que le caracteriza y, aunque no ha querido entrar en detalles, sí que se ha pronunciado acerca de esta salida tan polémica. Además, la presentadora ha revelado que está pletórica con que la audiencia le acompañe en el comienzo de su programa, una hora en la que consigue buenos datos y donde además cuenta con rostros conocidos que llevaban tiempo fuera de la televisión. Entre otros, Esther Doña, que ha acaparado la atención esta semana y que suele dejar grandes titulares, por ejemplo, sobre su ya extinta relación con Santiago Pedraz.

‘Y ahora Sonsoles’ se estrenó el pasado 24 de octubre en Antena 3, donde durante 60 minutos hablan de actualidad, redes sociales y crónica social, temas que conquistan a la audiencia y que, además, están siendo muy aplaudidos en redes sociales. Sonsoles Ónega no puede estar más agradecida por ello y es que sentía ciertos temores, ya que era su primer proyecto en la cadena. Por el momento está siendo un éxito, tanto que quién sabe si en el futuro la cadena ampliará su tiempo de emisión, lo que permitirá o bien alargar secciones o crear otras nuevas.

Fue el pasado 10 de noviembre cuando Carmen Lomana dejó su puesto. En su último día en el espacio de televisión se quejó en directo de que no le daban tiempo para hablar y mostró su indignación ante los espectadores, lo cual copó titulares en diferentes digitales. «A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión y me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo… y decir: ‘Ay, qué vestido más mono’. Yo me quedo feliz en mi casa y me quedo aquí siempre que tenga algo interesante que decir. Si no, no», dijo la socialité. Aunque Sonsoles Ónega le dio la razón e intentó suavizar la tensión, nada ha sido suficiente para que Lomana regrese.