La que fuera reportera de ‘Socialité’ ha criticado las quejas de la empresaria para defender a Rocío Carrasco.

‘Supervivientes 2021’ ha vivido este viernes su gran final con Carlos Sobera como maestro de ceremonias. A la espera de conocer quién se alzará como el flamante ganador, el programa de Telecinco ha emitido uno de los últimos vídeos de Olga Moreno en Honduras. La concursante se venía abajo y reconocía que a lo largo de los últimos años había sufrido mucho por culpa de Rocío Carrasco. Unas palabras que han sido muy criticadas por Alexia Rivas, quien ha acusado a la empresaria y Antonio David Flores de llevar 20 años viviendo del sufrimiento de la hija de Rocío Jurado.

«No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente. Tres meses y medio tragándomelo todo. Perdóname David, necesitaba soltarlo, necesitaba desahogarme», decía Olga Moreno completamente derrumbada desde Honduras tras leer una carta de apoyo de Marta López y pensar en la situación por la que estaría pasando su familia tras el documental de Rocío Carrasco. Ante esto, Alexia Rivas ponía en dudas sus palabras y arremetía contra la empresaria: «Me ha sorprendido que diga que ellos no pueden hablar cuando llevan veinte años hablando en los platós de televisión«.

Un sonoro zasca que el público presente en plató no ha dudado en aplaudir con fervor. No contenta con ello, la que fuera reportera de ‘Socialité’ ha ido un paso más allá y ha mostrado su apoyo a la hija de Rocío Jurado lanzando un nuevo dardo envenenado a su compañera de concurso. «Me sorprende que ahora ella pueda llorar y dolerse, pero otra gente estaba llorando en silencio cuando ellos hablaban. No lo entiendo. Si en 20 años no les ha dado tiempo, ni a su marido ni a ella, a decir todo lo que querían decir no sé si es que necesitan cuatro vidas«, opinaba.

Unas declaraciones que nada tenían que ver con la defensa que hacía Marta López de su amiga. En concreto, la colaboradora de ‘Sálvame’ aseguraba que entendía que la concursante hubiera explotado puesto que lleva mucho tiempo en silencio y también necesita desahogarse. «Me da pena que no pueda expresar sus sentimientos y que la juzguen hasta por eso. A mí me ha contado muchas cosas y creo que la gente está siendo injusta. Veo a una mujer que adora a su marido», insistía.

Por otro lado, Sylvia Pantoja también quiso opinar sobre las palabras de Olga Moreno y reconoció que no entendía el motivo por el que la empresaria intentaba dar pena. «No le quiero quitar mérito. Está haciendo un gran concurso, como todos los que están ahí, pero creo que está abusando muchísimo de la pena y de su dolor y eso no vale«, comentaba.

Olga Moreno, harta de sufrir por culpa de Rocío Carrasco

No es la primera vez que Olga Moreno se abre en canal y habla abiertamente de Rocío Carrasco en ‘Supervivientes’. En esta ocasión, la empresaria se mostraba completamente abatida por todas las situaciones que le ha tocado vivid en los últimos años. «(Antonio David Flores) es un padre ejemplar. Hemos sufrido tanto para que esos niños estén bien. Para nosotros hubiese sido más fácil llevarnos todos bien y que no hubiera sido tan complicado», comenzaba a decír a lágrima viva.

La concursante echaba la vista atrás y volvía a insistir en que tan solo se han dedicado a darle una buena vida a Rocío y David Flores, así como educarles «sin rencor y sin odio». «Lo hemos hecho lo mejor posible, se nos ha hecho tan duro todos estos años, tan difíciles«, indicaba. No contenta con esto, Olga Moreno hacía referencia a los altibajos que ha tenido el excolaboradora de ‘Sálvame’ en los últimos años a raíz de las continuas batallas judiciales contra Rocío Carrasco. «Lo que ha sufrido mi marido y lo que ha luchado… no sabe nadie lo que ha llorado ese hombre… No podemos decir nada, no podemos hablar», decía completamente afectada.

Hace unas semanas, la empresaria pensaba en la repercusión que estaría teniendo ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y reconocía que llegaría el momento en el que estarían bien. «Ella es la injusticia. Me siento egoísta por haberlos dejado solos porque ellos se apoyan mucho en mí. Ya está bien, se acabó el mal rollo, el estar callado. ¡Ya está bien! Me parece todo tan fuerte y surrealista», decía.