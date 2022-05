Sol Macaluso se convirtió en una de las periodistas más seguidas y en uno de los nombres más buscados en Google. La reportera de origen argentino se marchó hasta Ucrania y siguió desde la primera línea todo lo que acontecía tras la invasión militar de Rusia. Aunque durante las primeras semanas no se rindió y el miedo no se apoderó de ella, con el paso de los días tomo la drástica decisión de regresar a España tras un tiempo en Kiev y Leópolis. Con cerca de 300.000 seguidores en Instagram, la joven periodista ha logrado hacerse una gran carrera profesional después de convertirse en el rostro conocido de Telecinco para dar la última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora, se ha convertido en el último fichaje estrella de ‘Ya son las ocho’, el programa vespertino presentado por Sonsoles Ónega.

Sol Macaluso se convierte en reportera del programa presentado por Sonsoles Ónega

Con un puesto mucho más cómodo y que hace menos estragos a nivel mental, Sol Macaluso se ha estrenado este jueves en el programa de Sonsoles. La presentadora ha querido dar la gran noticia y ella, ataviada con un traje rojo, no podría estar más feliz por esta oportunidad que le ha dado la cadena. Será reportera del programa y su misión será la de hacer reportajes en profundidad. Una información mucho más relajada a la que ha dado durante estas semanas atrás en Ucrania. Lo cierto es que tras su vuelta, que tuvo lugar hace mes y medio, la periodista se ha tomado un respiro y unos días de descanso para recomponerse de todo lo vivido en Ucrania. Un trabajo en su carrera que jamás olvidará y que seguramente será lo más difícil que haga. Tanto a nivel físico como mental.

Como hemos dicho anteriormente, ahora su trabajo será en el programa de las tardes de Telecinco en calidad de reportera haciendo algunos reportajes. De momento, el primero de ellos ha tenido que ver con Eurovisión 2022, que celebra su gran final este sábado 14 de mayo en Turín con Chanel Terrero como representante de España. Sol Macaluso ha entrevistado a algunos políticos de nuestro país para saber su opinión sobre nuestra representante en Eurovisión. Ha tomado el pulso en el Congreso para saber con qué país van nuestros políticos. Una información mucho más tranquila y amena que a la que tuvo que enfrentarse hace unas semanas.

Emitió un comunicado para anunciar que dejaba Ucrania

En un comunicado emitido a través de la web de Telecinco, la argentina afirmó hace mes y medio que «ayer les hablaba del cansancio que se empezaba a notar tras dos meses de cobertura. Estos últimos días estuve en un dilema profesional y personal, y finalmente he tomado la decisión de volver a España. Estoy contenta porque no puedo esperar a ver a mi familia. Pero cuando pienso en que me tengo que despedir de Stefan y de Max se me rompe el corazón. Duele. Es difícil entender cuándo poner una pausa».

A pesar de esta despedida, Sol afirma que «mi cuerpo pide a gritos que le de un descanso y creo que tengo que escucharlo. Mi familia me apoya y mis compañeros de trabajo también. Seguiré ayudando todo lo que pueda a la distancia porque tengo un compromiso con todas estas personas que se quedan aquí. Sin ir más lejos, ya me voy con una misión: acompañar a Lena, la mujer de Max, a reencontrarse con Dana«.

