Noche de emociones encontradas en ‘GH DÚO’. Una montaña rusa de emociones es lo que viven Alejandro Albalá y Sofía Suescun. Sus primeras horas en la casa han estado marcadas por la volatilidad de sus sentimientos: de la bronca al buen rollo en cuestión de segundos. Así han llegado a su primer cara a cara en solitario y ante la audiencia, que ha servido para demostrar una vez más que lo suyo es una historia inacabada y con final incierto.

Los primeros minutos estaban marcados por la desconfianza entre los dos, especialmente de un Albalá que sigue sintiendo mucho y muy fuerte por Sofía: “Me dejó tirado en la cuneta de un día para otro. Luego dice que ella es la madura”. El de Santander reconoció que sigue enamorado: “Es de la única tía que me he enamorado de verdad. ¿Tú sabes lo que es dormir al lado de una persona que quieres y no poder abrazarla?”.

Un comentario que viene a tenor del primer ‘edredoning’ que han protagonizado. La primera noche durmieron juntos y tuvieron una conversación sobre los sentimientos de uno y de otro. Tanto que a Albalá le cuesta dormir y a Sofía Suescun le parte el alma verle mal: “Haga lo que haga vas a estar mal. Te tengo mucho cariño, amor o lo que sea… No puedo verte mal”, le dijo antes de consolarlo y darle un abrazo. Mi dignidad no me deja, pero me encantaría dormir contigo abrazados”, confesó la reina de realities.

Tras unos instantes de tanteo, la expareja tenía un minuto cronometrado para decirse todo lo que sentían. Primero fue el turno de Sofía: “Me mata cuando te veo mal. Pese a nuestras discusiones de fuera, aquí verte mal, al quererte, me rompe… No sé qué decirte. Me he quedado en blanco. No puedo hablar, no puedo”.

Algo que a Alejandro Albalá no le sentó nada bien: “Pues vaya estafa. Lo mío está claro. Te lo he dicho por activa y por pasiva, estoy enamorado. Creo que eres la única mujer de la que me he enamorado. Son sentimientos bastante grandes los que siento. Tengo pena por todo lo que salió por tu boca. Cuando uno siente de verdad no se queda en blanco“.

Después, Sofía pidió un rato a solas con Jorge Javier Vázquez para abrirse en canal y fue ahí cuando confesó que no sabía cómo decirle a su ex que no quería volver con él: “Me he bloqueado porque me da pena y me siento muy culpable de que esté enamorado. No sé de qué manera decírselo. Me duele decirle que no podemos estar juntos… Cualquier gesto que hago tengo que tener muchísimo cuidado para que no le siente mal”.

