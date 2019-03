La tensión sexual entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá

Entraron en la casa de GH Dúo como expareja, pero siguen saltando chispas entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá. Si el cántabro ha confesado en más de una ocasión que continúa teniendo sentimientos por la navarra, esta vez, ha sido Sofía la que ha buscado a su ex protagonizando unas imágenes en las que la química era más que evidente.

Leer más: Paz Guerra, madre de Alejandro Albalá, rota por la traición de su exmarido

Entre juegos y tonteos, la joven ha reclamado la atención de su ex. La escena ha tenido lugar en la zona del jardín donde ella le pedía que se acercase a su lado. “Si voy yo luego tienes que decir en el vídeo que es ella quien viene detrás de mí”, afirmaba.

Tras unos momentos en los que ha quedado manifiesta la tensión sexual que existe entre ambos, los jóvenes se han prodigado en bromas y risas. Sofía le ha dicho: “Hacemos un trato y firmamos un papel de consentimientos”. Además, no ha quedado todo en esta escena, la hija de Maite Galdeano también le ha invitado a dormir en la suite de la casa, un privilegio que tiene al ser inmune esta semana.

La relación entre Alejandro y Sofía continúa siendo un auténtico ir y venir de encuentros y desencuentros. Las constantes peleas entre ambos dan pie a diversos momentos de complicidad y conexión.

Hace tan solo unos días protagonizaban una acalorada discusión después de que esta le comunicase que había tomado la decisión de dejar de hablar de sus sentimientos “para que luego no me digas que te lío la cabeza”. “No me mientas, no me mientas. ¿Por qué me dices que aquí no y fuera sí? ¿Qué pasa fuera que aquí no pase?“, aseguraba enfadado Albalá. “No podemos estar juntos fuera. La idea clara es que no podemos estar juntos”, le contestaba Suescun.

Más contenido .....