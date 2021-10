«Mi familia no sabe que la estafé», ha contado la madre de Alba Carrillo en ‘La Noche de los Secretos’.

La última expulsada de ‘Secret Story’, Lucía Pariente, ha sorprendido desvelando su secreto. «Mi familia no sabe que la estafé», ha contado. La madre de Alba Carrillo ha entrado en detalles reconociendo que todo sucedió cuando tenía 15 años.

«Mi hermana me había mandado que le comprase un par de pinceles. Entonces un señor me dijo: ‘¿Usted pinta?’. Le dije que no mucho, pero me dio una tarjeta para darme trabajo», ha explicado durante su intervención en ‘La Noche de los Secretos’. Ha reconocido que jamás ha pintado, pero a los pocos días se presentó en el lugar indicado junto a su hermana. «Le dije tú estate aquí y si hay algún problema llamas a papá».

Fue entonces cuando aquel señor le dio trabajo. «Estuve haciendo portadas de discos durante bastante tiempo. Las cobraba bastante bien, pero los dibujos me los hacía mi hermana», ha explicado. Cuando los colaboradores le han preguntado si le recompensaba a su hermana con un dinerito ha respondido: «Bueno, al final, ya lo negociamos». Eso sí, aclaraba que esta era muy feliz realizando esta labor: «Viéndome feliz a mí».

Cuando sus excompañeros han descubierto su secreto, las reacciones no se han hecho esperar. Jesús, de ‘Gemeliers’, ha afirmado que lo intuía porque en su momento le dijo que su secreto estaba relacionado con la música. «Ha hecho de todo. Ha puesto gas, ha estado en las carreteras, ha estado en el Ejército. Cualquier cosa me la puedo esperar». También Cynthia Martínez sospechaba que los tiros iban por ahí. Mientras que Cristina Porta se mostraba demoledora y añadía que lo «mejor que sabe hacer es hacer daño. Como ha estafado a su familia, igual por eso no le cuesta meterse con la familia de los demás. Ella no le da la importancia que le damos otros».

Un controvertido tuit

Lucía Pariente se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la ‘Noche de los Secretos’. Todo como consecuencia de un polémico tuit que ha dirigido a Adara Molinero. «¿Cómo puedes llevar dos años sin relación con tu padre? Un padre es el 50% de tu equilibrio. Intenta reconciliarte, te hará bien». Cuando la madrileña ha leído el mensaje ha sufrido un ataque de ansiedad. Ha salido corriendo y ha tenido que ser consolada por sus compañeros, Luca Onestini y Luis Rollán.

Poco después, una vez calmada, tomaba la palabra para reprochar a su excompañera su actitud. «Es de tener una maldad absoluta. De tener veneno por dentro. Ninguno de mis compañeros sabía esto. Solo ella porque lo hablamos un día. Aprovechar esto, es un golpe muy bajo», ha afirmado. Mientras que la madre de Alba Carrillo se defendía ante las críticas de todos los colaboradores. «Yo se lo he dicho con cariño, como una oportunidad de salir y hablar con su padre. Yo no tengo nada contra Adara».