Este miércoles, el plató de ‘El Hormiguero’ ha recibido la visita de Sebastián Yatra. El cantante colombiano ha visitado el espacio para presentar Dharma Tour, la gira con la que va a recorrer España durante las próximas semanas. Esta arranca en Santiago de Compostela y está encantado de encontrarse con sus fans: «Estoy gozándome mucho la gira porque me estoy cuidando mucho más». El artista es, además, una de las nuevas caras del programa ‘La Voz Kids’, donde también están Aitana, David Bisbal y Pablo López. En su encuentro con Pablo Motos ha hablado también de los beneficios de recibir terapia psicológica.

«Soy una persona que muchas veces me quedaba dando vueltas a la misma situación o a la misma persona. Me demoraba mucho y constantemente necesitaba hablar de eso. Esto hace que te estés rodeando del mismo ambiente siempre», ha arrancado diciendo. «Hablas y quieres consejo y constantemente te estás rodeando de esa energía todo el tiempo. Es como un pez al que no le cambias el agua y llega un momento en que nada en su propia mierda«.

«Empecé a no hablar con nadie ciertos temas»

Gracias a la ayuda de su terapeuta dio un giro importante a la manera en la que asume los problemas o situaciones cotidianas. «Empecé a no hablar con nadie ciertos temas de mi vida, solo con mi psicólogo, y a escribir las cosas. Eso me ayudó un montón, porque las palabras definen nuestro pensamiento. Tus pensamientos definen tus palabras y estas le dan vida a esas situaciones que ya no existen. Si no le das vida te das cuenta de que no son para tanto. Es una de las mil cosas que estoy aprendiendo», ha confesado. «También practico mucho el yoga, que me gusta mucho y me ayuda un montón».

En su visita a ‘El Hormiguero’, Sebastián Yatra ha recordado cómo vivió la polémica bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar. «Voy a contar mi historia de mi sentada en los Oscars. Voy al primer ensayo y están puestas las caras de las personas que se van a sentar. Veo mi carita sentada al lado de la cara de Billy Eilish. Yo estaba muy enfocado en el trabajo para no contagiarme por covid».

«Lloré mucho después de cantar en español. Me bajé e la tarima y me abracé a Will Smith y él recibió toda mi energía y reaccionó de alguna manera... Luego vi que a mi lado no se sienta Eilish», narraba, divertido. «Se sientan con JC y Beyoncé. Me hice el que todo bien, super cool. Me empezaron a saludar. El tipo me dijo que le gusto mi traje. A mí no me gustó nada el de él, pero le dije que me encantó. Luego vimos la reacción de Will Smith y pensé: ‘¡Tengo que venir a contar esto a El Hormiguero!’.