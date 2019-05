8 En estos meses no ha estado parada

No estar en televisión no significa que Sandra Barneda no haya parado de trabajar. Es más, en estos cinco meses que han pasado desde el final de ‘GH VIP 6’, donde se encargaba de dirigir los debates, la catalana ha estado centrada en la promoción de su último libro, ‘Las hijas del agua’ y cumpliendo con varios contratos publicitarios.